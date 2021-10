Grandi colpi di scena nel corso della terza puntata di Ballando con le Stelle 2021 in onda sabato 30 ottobre. I concorrenti rimasti in pista hanno avuto modo di esibirsi nuovamente, giudicati come sempre dalla temutissima giuria capitanata da Carolins Smith e Selvaggia Lucarelli. Al termine della serata, è stata stilata la classifica finale che ha portato ai nomi di due nuovi concorrenti che avrebbero dovuto sfidarsi allo spareggio, ma a sparigliare le carte in tavola è stato Albano Carrisi, con un annuncio del tutto inaspettato e inatteso.

Ballando con le stelle 2021, la classifica del 30 ottobre

Nel dettaglio, la terza puntata di Ballando con le stelle 2021 trasmessa il 30 ottobre, si è aperta con le precisazioni di Milly Carlucci sul caso Mietta, dopo tutte le polemiche che ci sono state nel corso della settimana appena trascorsa.

La cantante ha ammesso di stare bene anche se al momento non è ancora guarita al 100% dal Covid e per questo motivo non può rientrate in gara.

Successivamente c'è stato spazio per le esibizioni di tutti i concorrenti protagonisti di questa edizione di Ballando con le stelle e come sempre, sul finire della trasmissione, è stata stilata la classifica completa.

Al primo posto si è piazzato Albano Carrisi con un punteggio complessivo di 60 punti, seguito in seconda posizione da Sabrina Salerno e al terzo posto da Federico Lauri, che ha chiuso così il podio di questa settimana.

Male in classifica Memo Remigi e Bianca Gascoigne

A seguire, al quarto posto a pari merito si sono piazzati Arisa e Morgan, mentre Valeria Fabrizi ha dovuto "accontentarsi" della quinta posizione.

Settimo posto per Alvise Rigo, seguito all'ottava posizione da Andrea Iannone. Nono posto in classifica a Ballando con le stelle per Fabio Galante, mentre le ultime due posizioni di questa terza puntata del 30 ottobre sono state occupate da Bianca Gascoigne e Memo Remigi.

Alla fine della serata, Fabio Galante e Memo Remigi erano pronti per lo spareggio finale che avrebbe decretato l'eliminazione di uno dei due concorrenti.

Il colpo di scena, però, è arrivato nel momento in cui Albano ha chiesto alla conduttrice Milly Carlucci di poter prendere la parola per fare un annuncio importante.

Albano si ritira da Ballando con le stelle 2021

Dato che la sua partner Oxana sta avendo dei seri problemi al piede, i quali potrebbero addirittura compromettere la sua carriera da ballerina, Albano ha scelto di ritirarsi dalla gara e di auto-eliminarsi dallo show di Rai 1.

Un gesto di affetto quello del cantante di Cellino San Marco che in questo modo ha dimostrato di tenere alla salute di Oxana e per questo motivo evitare di continuare a farle sforzare il piede, dato il suo problema di salute serio.

Di conseguenza, dopo aver appreso questa notizia, lo spareggio tra Memo e Fabio è stato annullato e nessuno dei due è stato più eliminato dalla terza puntata di Ballando con le stelle.