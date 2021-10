La puntata di Ballando con le Stelle di sabato 30 ottobre è stata ricca di novità e colpi di scena. Infatti, nell'ultimo sabato di ottobre, al termine della serata, Al Bano ha fatto una dichiarazione che ha sorpreso i presenti e il pubblico da casa. Il cantante di Cellino San Marco ha rivelato di avere deciso di ritirarsi dallo show, per via di un infortunio della sua compagna di danza Oxana Lebedew. Sui social, però, sono state fatte insinuazioni sulla scelta dell'ex marito di Romina Power, perché il 5 novembre avrebbe in programma un concerto in Polonia, pertanto, sembrerebbe che l'abbandono del programma Rai, non sia stato dettato da un gesto nobile, piuttosto, da motivi personali e professionali.

Ballando con le stelle: Oxana si infortuna, Al Bano si ritira dal programma

Al termine dell'ultima puntata di Ballando con le stelle, andata in onda su Rai 1, Al Bano, Oxana e Milly Carlucci si sono trovati insieme a chiudere il programma. Sul finale della trasmissione, con i titoli di coda già iniziati, il cantante pugliese ha rivelato alla padrona di casa e alla professionista di ballo, sua partner nella trasmissione: ''L'avevo paventata, l'avevo detto poco fa, è giusto dirlo. Io vorrei che lei andasse a farsi curare, perché altrimenti rischia di perdere un'eccezionale carriera. Questo è il mio punto di vista e io ci sto a bloccarmi, a favore tuo, a favore della tua salute''.

Ballando con le stelle: Milly Carlucci propone ad Al Bano di tornare successivamente

Al Bano, successivamente, ha affermato di prendersi la responsabilità di andarsene via. Sentendo queste parole, Oxana Lebedew, con le lacrime agli occhi, ha ringraziato tutto lo staff di Ballando con le stelle per l'opportunità che le è stata data ed ha abbracciato Milly Carlucci.

A questo punto, la presentatrice del programma di Rai 1 ha proposto al cantante di Cellino San Marco di tornare, non appena le condizioni di salute della professionista saranno migliorate, affermando: ''Vi aspettiamo col piede guarito, non so se ci vorranno quattro settimane, cinque settimane''. Milly ha poi elogiato il cantante per il gesto generoso fatto nei confronti di Oxana.

Ballando con le stelle: sui social pensano che Al Bano si sia ritirato per motivi professionali

Nel frattempo, sui social, alcuni utenti hanno criticato la decisione di Carrisi, perché hanno ritenuto che l'ex marito di Romina Power abbia scelto di andare via dal programma, per via di alcuni concerti che avrebbe già pianificato in Polonia venerdì 5 novembre. Infatti, in rete si è diffusa la notizia che, proprio con l'ex moglie, dovrebbe cantare a Katowice. Non resta che attendere qualche giorno, per scoprire se Al Bano e Romina saliranno insieme sul palco e se, dopo il tour, il concorrente di Ballando con le stelle tornerà nella trasmissione di Milly Carlucci.