Colpo di scena a Ballando con le Stelle 2021. In queste ore, il clima nel dietro le quinte della trasmissione di Milly Carlucci pare che sia particolarmente infuocato, al punto che la giurata del popolo, Alessandra Mussolini, sarebbe pronta a lasciare definitivamente lo show. Il motivo? Mussolini non ha gradito una risposta data da Selvaggia Lucarelli sui social, la quale ha usato il termine "dittatura" parlando della presenza di Alessandra nel cast dello show del sabato sera di Rai 1.

E' guerra a Ballando con le stelle 2021: Mussolini Vs Lucarelli

Nel dettaglio, quest'anno, per la nuova edizione di Ballando con le stelle, la padrona di casa Milly Carlucci ha scelto di arruolare nel cast Alessandra Mussolini, nelle vesti di giurata del popolo.

Una presenza che non è passata affatto inosservata, dato che la Mussolini è stata una delle protagoniste indiscusse della passata edizione dello show di Rai 1, dove si mise in gioco come concorrente.

In tale occasione, Selvaggia Lucarelli non fu per niente tenera nei confronti di Alessandra e le due donne arrivarono ai "ferri corti", con tanto di frecciatine al vetriolo che si scambiavano in ogni puntata dello show condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli.

Selvaggia Lucarelli stronca la Mussolini

Nel corso della prima puntata di Ballando con le stelle 2021, tra Selvaggia e Alessandra non sono mancate nuove provocazioni, anche se il colpo di scena è avvenuto sui social.

In queste ore, infatti, Selvaggia ha scelto di rispondere ad una serie di domande che le venivano poste dai suoi fan e tra queste vi era anche una legata alla presenza di Alessandra Mussolini nel cast dello show del sabato sera, dove da anni ormai la Lucarelli veste i panni di giurata.

"Perché la Mussolini a Ballando? Perché?", ha chiesto un fan a Selvaggia, lasciando intendere di non gradire affatto la sua presenza nel cast del varietà del sabato sera di Rai 1.

"Le dittature finiscono prima o poi", è stata la risposta al vetriolo di Selvaggia Lucarelli, che non è passata affatto inosservata sui social ed ha scatenato subito l'ira della sua "rivale".

Mussolini minaccia di lasciare Ballando con le stelle

Alessandra Mussolini, infatti, ha scelto di condividere la risposta data dalla giurata di Ballando con le stelle sul suo profilo Instagram, minacciando anche di abbandonare il cast dello show di Rai 1.

"Non credo, dopo questo, che ci siano le condizioni per continuare", ha scritto in maniera lapidaria la Mussolini sui social taggando il profilo Instagram del programma.

Insomma, la Mussolini sarebbe pronta a lasciare lo show: riuscirà Milly a farla ragionare? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.