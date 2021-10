La terza puntata di Ballando con le stelle si è conclusa con imprevisto epilogo quando erano già partiti i titoli di coda. Milly Carlucci aveva appena annunciato la classifica di puntata e la coppia che sarebbe andata allo spareggio quando Al Bano si è presentato a sorpresa al centro dello studio. Il cantante aveva incassato metà del tesoretto grazie alla giuria popolare e, nonostante qualche polemica per le sue performance, era riuscito a conquistare la vetta della graduatoria. L'artista ha spiazzato la conduttrice annunciando la decisione di ritirarsi dal talent show di Rai 1 per i problemi fisici della ballerina Oxana Lebedew che si è esibita con un tutore al piede.

"Faccio un passo indietro io per lei per darle la possibilità di guarire. Non vorrei che rischiasse di perdere un'eccezionale carriera". A questo punto Milly Carlucci ha annullato lo spareggio tra Fabio Galante e Memo Remigi. "Non ci sarà nessun eliminato. Il gesto di Al Bano è generosissimo e vi aspettiamo in gara appena la ballerina sarà guarita". Al termine della trasmissione il giornalista Davide Maggio ha infiammato il web con un tweet in cui ha riferito che il 5 novembre l'artista di Cellino San Marco sarà a Katowice per un concerto con Romina Power.

Al Bano lascia Ballando: 'Faccio un passo indietro per dare ad Oxana la possibilità di guarire'

Al Bano ha incassato gli applausi convinti del pubblico al termine dell'esibizione con Oxana Lebedew sulle note di Luciano Pavarotti nel corso della puntata del 30 ottobre di Ballando con le Stelle.

Emozioni e lacrime per l'apprezzato valzer del cantante e per la coreografia ideata dagli autori.

Dopo la performance l'artista di Cellino San Marco si è tolto qualche sassolino dalla scarpa in relazione ad alcuni pesanti giudizi delle precedenti puntate. "Ora datemi tutti zero" - ha affermato provocatoriamente scagliandosi anche contro i social per le critiche e le invettive che gli sono state rivolte da quando ha iniziato l'avventura nel programma condotto da Milly Carlucci.

Dall'altra parte i giudici hanno rimarcato i progressi di Albano Carrisi rispetto alle precedenti esibizioni con il pugliese che ha incassato 35 punti.

Il cantante di Cellino San Marco si esibirà il 5 novembre in Polonia: sul web monta la polemica

Grazie al tesoretto assegnato dalla giuria popolare Al Bano ha conquistato il primo posto nella classifica di puntata davanti a Sabrina Salerno.

Una serata trionfale per il cantante che, però, ha spiazzato tutti quando erano già partiti i titoli di coda del talent show di Rai 1. L'artista ha annunciato il ritiro da Ballando con le stelle per i problemi al piede della partner di ballo, Oxana Lebedew. "Faccio un passo indietro io affinché possa curarsi e guarire presto. Le avevo già prospettato questa ipotesi e non voglio sentirmi responsabile di niente" - ha chiosato Carrisi con Milly Carlucci che l'ha elogiato per il bel gesto.

"Ti aspettiamo in pista appena Oxana si potrà togliere il tutore" - ha aggiunto la conduttrice. Nel frattempo Davide Maggio ha condiviso su Twitter la data del concerto (il 5 novembre) che Al Bano terrà in Polonia con Romina Power. Un particolare che ha infiammato il web con numerosi utenti che hanno manifestato perplessità sui motivi che hanno spinto l'artista di Cellino San Marco a ritirarsi.