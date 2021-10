Giunge al termine la prima stagione di Luce dei tuoi occhi, la fiction del mercoledì sera di Canale 5 con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La sesta e ultima puntata di questo primo capitolo sarà trasmessa mercoledì 27 ottobre in prima visione assoluta. I colpi di scena non mancheranno e le anticipazioni riguardanti questa sesta e ultima puntata rivelano che Emma si ritroverà a fare i conti con una serie di spiacevoli notizie e conferme legate al caso di sua figlia Alice, che sta cercando disperatamente da ben sedici anni.

Luce dei tuoi occhi, ultima puntata 27 ottobre: ecco come finisce

Nel dettaglio, gli spoiler sull'atteso finale della prima stagione di Luce dei tuoi occhi, rivelano che il giallo legato alla sparizione di Alice, assumerà una piega diversa nel momento in cui Azzurra, moglie di Roberto, deciderà di mettere alle strette suo marito.

La donna, infatti, dopo una breve fuga con la quale aveva cercato di far perdere le sue tracce, verrà nuovamente ritrovata da Emma e in quel momento vuoterà il sacco, confessando finalmente tutta la verità su quanto è successo.

Azzurra metterà nei guai suo marito, nonché fratello di Emma, confessandole che la sera in cui Luigi è stato assassinato, c'era proprio Roberto con lui.

A questo punto, nel gran finale di mercoledì 27 ottobre 2021, Emma non si farà problemi ad avere un confronto con suo fratello e chiederà spiegazioni su quanto sta accadendo.

Roberto confessa la verità su Alice: spoiler finale Luce dei tuoi occhi

Le anticipazioni della sesta puntata di Luce dei tuoi occhi, rivelano che per Roberto arriverà così il momento della verità finale.

Il fratello di Emma confesserà di essere stato lui ad assassinare Luigi e, al tempo stesso, farà chiarezza anche sul caso della piccola Alice.

Emma si ritroverà così di fronte ad una confessione dura e dolorosa: il fratello ammetterà di essere stato lui a vendere Alice poco dopo la nascita della bambina.

Ma per quale motivo Roberto ha compiuto un gesto così crudele nei confronti della sorella?

Nella sesta puntata finale della fiction con Anna Valle, si scoprirà che l'uomo ha tradito e pugnalato alle spalle Emma, perché si trovava in una situazione complicata dal punto di vista economico.

Emma disperata: anticipazioni Luce dei tuoi occhi finale

Roberto era sommerso dai debiti e per questo motivo ha venduto la bambina, compiendo un atto a dir poco terribile che ha segnato per sempre la vita di sua sorella.

Emma, disperata e addolorata da tutta questa situazione, chiederà a Roberto informazioni per riuscire a mettersi di nuovo in contatto con le persone alle quali ha venduto sua figlia, ma le risposte dell'uomo non saranno positive.

Roberto, infatti, confesserà a sua sorella di non avere idea su dove possa trovarsi oggi Alice: non ha alcuna informazione in merito e quindi la ricerca di Emma andrà incontro al fallimento, dato che non riuscirà ancora a ritrovare sua figlia.