Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme e la conferma ufficiale è arrivata nell'ultima registrazione di Amici. Fra gli ospiti in studio, infatti, erano presenti Pio e Amedeo, che hanno chiesto alla coppia le prove del loro presunto ritorno di fiamma. Per fugare ogni dubbio, i due ballerini si sono baciati, lasciando intendere, pertanto, di essere tornati insieme.

Pio e Amedeo chiedono a Raimondo Todaro e Francesca Tocca di baciarsi

Mercoledì 20 ottobre è stata registrata la puntata di Amici che andrà in onda in televisione domenica 24 ottobre.

Nel corso delle riprese, i comici Pio e Amedeo sono stati ospiti nello show e hanno intrattenuto il pubblico con siparietti divertenti e battute. Proprio durante la loro esibizione, è accaduto un fatto curioso, riguardo Raimondo Todaro e Francesca Tocca. I due ballerini, infatti, che si erano separati qualche tempo fa, sarebbero tornati insieme ma la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati non c'è mai stata. A tal proposito, i due comici hanno chiesto alla professionista di Amici e all'insegnante di danza, di baciarsi, per provare il ritorno di fiamma.

Amici, Raimondo Todaro bacia Francesca Tocca nella puntata del 24 ottobre

A quel punto, Raimondo e Francesca si sono baciati, lasciando intendere, pertanto, di essere tornati ad essere una coppia.

Recentemente, infatti, erano trapelate già indiscrezioni riguardo ad un ipotetico riavvicinamento fra Todaro e Tocca e in rete circolavano gossip in merito al ritorno di fiamma degli ex coniugi. Con il bacio durante la puntata di Amici, che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di domenica 24 ottobre, tutte le voci riguardo la coppia di ballerini sono state confermate.

Raimondo Todaro è entrato nel cast di Amici anche per riconquistare Francesca Tocca

Raimondo Todaro ha collaborato per alcuni anni con Milly Carlucci a Ballando con le stelle. Il ballerino, però, ha preferito accettare una nuova sfida professionale, lasciando Rai 1, per approdare su Canale 5, come insegnante di Amici. L'ingresso di Raimondo nella trasmissione di Maria De Filippi è stato accompagnato dal gossip.

In particolar modo, in base ad alcune indiscrezioni trapelate, sembrerebbe che Todaro sia approdato a Mediaset anche per riconquistare Francesca Tocca, con la complicità della presentatrice. Dopo la registrazione della nuova puntata di Amici, sembrerebbe quindi che Raimondo sia riuscito nel suo intento e sia tornato con Francesca. Non resta pertanto che attendere domenica 24 ottobre, per vedere il siparietto di Pio e Amedeo e il bacio che si sono scambiati i due ballerini del talent show.