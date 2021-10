Quando e come finisce Luce dei tuoi occhi, la fiction di Canale 5 con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno? E' questa la domanda che si stanno ponendo i numerosi fan-spettatori della serie che sta appassionando il pubblico della rete ammiraglia e che si avvia ormai verso il gran finale di questa prima stagione. Le anticipazioni rivelano che, complessivamente, questa prima serie è composta da sei puntate e l'ultimo appuntamento sarà in onda il 27 ottobre in prime time e si preannuncia ricco di sorprese per la protagonista Emma, alla ricerca di sua figlia Alice.

Il gran finale di Luce dei tuoi occhi: ecco quando finisce la fiction

Nel dettaglio, le anticipazioni su Luce dei tuoi occhi rivelano che il gran finale di questa prima fortunata stagione, seguita da una platea di oltre tre milioni di fedelissimi spettatori su Canale 5, andrà in onda mercoledì 27 ottobre.

E' questa la data in cui è prevista la messa in onda della sesta puntata finale della fiction con Anna Valle che è stata caratterizzata da un bel po' di gialli e misteri che stanno tenendo gli spettatori con il fiato sospeso, curiosi di scoprire come si risolverà tutta la faccenda legata ad Emma.

La donna, infatti, è arrivata a Vicenza con un obiettivo ben preciso: rimettere ordine nella sua vita e cercare di scoprire tutta la verità sulla figlia Alice, che le venne sottratta via nel momento del parto.

Luce dei tuoi occhi, ecco come finisce: spoiler ultima puntata

Le indagini di Emma, nel corso di queste settimane, hanno portato a dei risvolti che non sono riusciti a garantire alla donna di scoprire l'effettiva realtà dei fatti.

Coadiuvata da Enrico, col quale è nato anche un vero amore nel corso delle puntate di questa prima stagione, Emma scoprirà tutta la verità su Alice nel corso della sesta e ultima puntata.

Le anticipazioni legate alla trama del finale di Luce dei tuoi occhi di mercoledì 27 ottobre, rivelano che delle amare verità verranno portate alla luce da Roberto, il fratello di Emma.

Tutto partirà in seguito alla sparizione misteriosa di Azzurra, moglie di Roberto che farà perdere le sue tracce. A ritrovarla sarà proprio Emma, alla quale la donna confesserà che la sera in cui Luigi è stato ucciso, suo marito Roberto si trovava proprio con lui.

Il fratello di Emma svela la verità su Alice: anticipazioni Luce dei tuoi occhi

Una clamorosa rivelazione per Emma che, a questo punto, deciderà di vederci chiaro e riuscirà così a mettere alle strette suo fratello, per scoprire come sono andati i fatti.

La prima stagione di Luce dei tuoi occhi finisce, quindi, con l'amara confessione di Roberto: è stato lui ad avere ammazzato Luigi e in più, il fratello di Emma, deciderà di svuotare il sacco anche in merito alla vendita di Alice.

L'uomo svelerà tutta la verità su questa vicenda che, da ben sedici anni, tormenta la povera Emma.