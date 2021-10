Nella serata di martedì 19 ottobre, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi hanno avuto uno scontro piuttosto acceso al GFVip. In un secondo momento, la 19enne si è sfogata con Jo Squillo e Manila Nazzaro. Nel dettaglio, Sophie ha spiegato di non riuscirsi a fidare del coinquilino, tanto da sentirsi "usata".

Lo sfogo dell'ex tronista

Un gioco messo in atto da Gianmaria e Davide ha infastidito Sophie Codegoni. L'ex tronista di Uomini e Donne si è detta convinta che il 36enne campano non riesca a distaccarsi del tutto dalla sua ex Soleil Sorge. Nonostante Antinolfi si sia dichiarato a lei, Sophie sostiene che da qualche giorno a questa parte Gianmaria abbia di nuovo riallacciato i rapporti con l'influencer italo-americana.

A causa del suo atteggiamento, Codegoni sembra non fidarsi affatto del concorrente del GFVip. Dopo avere espresso le sue perplessità al diretto interessato, la 19enne milanese ha dato adito ad uno sfogo. Parlando con Manila e Jo, Sophie è scoppiata in lacrime riferendo di non riuscire a fidarsi di Gianmaria. Ma non solo, la gieffina ha confidato di sentirsi "usata" dal 36enne: "Se vuoi giocare e fare strategie, falle, ma non permetterti di farle con me". Codegoni ha spiegato di non fidarsi degli uomini, dopo le precedenti relazioni avute. La diretta interessata ha rivelato che in un determinato periodo della sua vita, non riusciva a credere neanche alle sue amiche. Per questo motivo, la 19enne non si apre facilmente quando ha un uomo davanti a sé che vuole corteggiarla ma mostra un atteggiamento ambiguo.

A quel punto, Jo ha cercato di consolare Codegoni. A detta dell'attivista, sono proprio queste le cose che faranno crescere Sophie.

I dubbi di Sophie

Poco prima, in giardino, Sophie Codegoni aveva detto a Gianmaria tutto ciò che pensava di lui. La giovane ha sostenuto di vedere un uomo succube quando si parla di Soleil, tanto da trovarlo senza carattere.

A detta della 19enne, l'attrazione fisica c'era, ma dal punto di vista carattieriale non riesce ad avere fiducia in lui. Stanca dell'atteggiamento ambiguo del 36enne, Codegoni ha chiesto di essere lasciata in pace per fare il suo percorso al GFVip da single. Sebbene Gianmaria abbia speso tante parole per la coinquilina e si sia dichiarato a lei, la diretta interessata ha fatto sapere di volere solamente i fatti.

Come un fiume in piena, la 19enne ha anche ribadito di non ritenere Gianmaria il suo uomo ideale. Infine, Sophie Codegoni ha tagliato corto spiegando il suo punto di vista: "Sei un grande stratega, sei molto furbo e poi fai lo scemo per non pagare dazio".

Di fronte all'analisi dell'ex tronista di Uomini e Donne, Gianmaria Antinolfi è apparso piuttosto infastidito: "Mi è passata la voglia di corteggiarti".