È già tempo di cambiamenti in casa Mediaset, dove a partire dal 4 ottobre ci sono state le prime modifiche alla struttura dei talk show in onda su Canale 5. Per la nuova stagione di Mattino 5 e Pomeriggio 5, Pier Silvio Berlusconi aveva annunciato che ci sarebbe stato un cambiamento radicale, dato che le due trasmissioni condotte rispettivamente da Federica Panicucci e Barbara d'Urso, avrebbero perso la parte dedicata al gossip e alla cronaca rosa. Da questa mattina, però, qualcosa è cambiato e Pier Silvio Berlusconi è tornato sui suoi passi per far fronte anche ad una crisi ascolti registrata dalla rete ammiraglia Mediaset.

Mediaset, dopo il calo ascolti cambia la strategia per d'Urso e Panicucci

Nel dettaglio, il nuovo corso di Pomeriggio 5 condotto da Barbara D'Urso, con un unico blocco dedicato solo ed esclusivamente a temi legati all'attualità e alla cronaca nera, non sta dando i suoi frutti.

Il talk show ha perso appeal e soprattutto spettatori rispetto ad un anno fa, con una media ascolti che ha toccato anche l'11% in daytime contro il 18% e oltre registrato nella stessa fascia oraria da La Vita in diretta, il talk show di Rai 1 condotto da Alberto Matano.

Mattino 5, invece, in queste settimane di messa in onda nonostante il restyling nella seconda parte, ha retto meglio l'urto contro la concorrenza anche se Storie Italiane è riuscito ad imporsi in termini auditel.

Il Grande Fratello Vip 6 ritorna nei talk show Mediaset

Sta di fatto che, complice la crisi ascolti che sta affrontando Canale 5 in queste settimane e il calo registrato dal Grande Fratello Vip 6 in prime time (con una media che non va oltre i 2,5 milioni di spettatori), in casa Mediaset si è scelto di tornare alla vecchia strategia.

Da questa mattina, Federica Panicucci è tornata a parlare di GF Vip nel corso della sua trasmissione, fornendo al pubblico anche delle succulenti anticipazioni su quello che succederà nel corso della nuova puntata in onda questa sera su Canale 5.

La stessa cosa farà anche Barbara d'Urso che, a partire da quest'oggi, tornerà ad occuparsi del Grande Fratello Vip nel corso del suo appuntamento quotidiano con Pomeriggio 5.

Barbara d'Urso torna a parlare del GF Vip 6

Una scelta che, dal punto di vista editoriale, dovrebbe fare bene sia agli ascolti dei due contenitori di Canale 5 sia a quelli del reality show condotto da Alfonso Signorini, che proseguirà la sua messa in onda con la doppia puntata serale.

E chissà se, sulla scia degli anni precedenti, Barbara d'Urso non tornerà a mettere in piedi i suoi infuocati talk show legati alle vicende dei concorrenti del GF Vip 6.

Tra i casi che potrebbero dare grandi soddisfazioni, quello legato al fatto che le tre principesse Selassiè, in realtà, non avrebbero dei veri titoli reali.