Ancora tensioni nell'unica "coppia" che si è formata nella casa del Grande Fratello Vip: Lulù, infatti, continua a mostrarsi gelosa di qualsiasi donna si avvicini a Manuel, sia tra le mura di Cinecittà che fuori. Dopo aver fatto scenate per le amicizie che Bortuzzo sta costruendo con Soleil e Sophie, la principessa si è esposta contro alcune fan del ragazzo che gli hanno urlato apprezzamenti da fuori: la romana ha precisato che il nuotatore è solo suo, attirando su di sé le critiche di molti spettatori.

Nuova sfuriata di Lucrezia al Grande Fratello Vip

Non è passato neppure un mese da quando è iniziata la sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma Lulù sembra aver già trovato la persona giusta. Stando a sentire la principessa e analizzando i suoi comportamenti, sembra proprio che la storia con Manuel sia diventata importante sin da subito, tant'è che non mancano scenate di gelosia soprattutto nei confronti delle altre belle donne del cast.

Dopo essersela presa prima con Soleil e poi con Sophie (ree di essersi avvicinate troppo a Bortuzzo), l'altra sera Hailé Selassié ha reagito male quando ha sentito le grida di qualche fan del "suo" amico speciale.

La risposta che Lucrezia ha dato alle fan che hanno urlato fuori dalla casa per il nuotatore, ha spiazzato i telespettatori, sempre più convinti del fatto che la ragazza sia esagerata e spesso infantile.

Il silenzio di Manuel al Grande Fratello Vip

Mentre Lulù, Manuel, Alex, Soleil e Nicola erano in giardino, qualcuno da fuori ha fatto dei complimenti al 22enne. Se il diretto interessato ha taciuto forse perché imbarazzato dagli apprezzamenti che gli avevano fatto poco prima, la principessa non ci ha pensato due volte e ha subito messo in chiaro: "Lui è mio bimbe".

Lucrezia, dunque, si è mostrata per l'ennesima volta gelosa di qualsiasi donna provi ad avvicinarsi a Bortuzzo anche solo con la voce: questo atteggiamento, però, non piace a gran parte dei fan del Grande Fratello Vip, che si sono esposti per contestare la vippona e il suo atteggiamento esagerato e asfissiante nei confronti del nuotatore.

"Ma ha 5 anni?", si è chiesto un utente di Twitter dopo aver assistito all'ultima scenata di Hailé Selassié.

L'unica che ha provato a sdrammatizzare la situazione, è stata Sorge quando ha invitato Manuel a ringraziare le persone che si sono recate fuori dalla casa solo per dimostrargli affetto: lui ha annuito ma non ha aggiunto nulla.

L'ex fidanzata di Bortuzzo al Grande Fratello Vip

La conoscenza tra Manuel e Lulù fatica ad ingranare anche a causa dell'eccessiva gelosia di lei, ma tra poche ore qualcos'altro potrebbe minare i già precari equilibri di questa "coppia".

Come ha anticipato Federica Panicucci a Mattino Cinque, nel corso della settima puntata del GF Vip l'ex fidanzata di Bortuzzo farà il suo ingresso nella casa per avere un faccia a faccia con lui.

Grande curiosità del pubblico per la reazione che avrà Lucrezia nel vedere il "suo" amico speciale di fronte alla ragazza che ha amato fino a pochi mesi fa, quella che l'ha lasciato e che papà Franco rimpiange.

Ancora non si sa il motivo per il quale la bella Federica è stata contattata dalla produzione del reality-show: la giovane potrebbe dichiararsi ancora innamorata di Manuel oppure potrebbe fargli un discorso per suggerirgli di aprire gli occhi nel rapporto che sta costruendo con la principessa. Parenti e amici del nuotatore 22enne, infatti, si sono detti scontenti del flirt che sta nascendo davanti alle telecamere e la ex fidanzata potrebbe essere un "tramite" per far arrivare questo messaggio all'isolato concorrente.