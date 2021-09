Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Parlando con i suoi coinquilini, il 22enne è tornato a parlare dell'incidente che gli ha cambiato la vita. Il diretto interessato ha confidato di sentire le gambe come morte. Per sdrammatizzare il racconto, il gieffino si è lasciato andare ad una confidenza intima.

Le parole dello sportivo

Nei giorni scorsi, Manuel ha spiegato di essere vivo per 12 millimetri. Il diretto interessato ha riferito di avere rischiato la morte e di essere vivo solamente per miracolo. L'episodio che gli ha cambiato la vita, è scaturito da uno scambio di persona.

Nel dettaglio, in un locale è scoppiata una rissa. Terminata la serata in discoteca, Manuel stava prendendo le sigarette ad un distributore automatico, quando ha visto arrivare una moto a tutta velocità verso di lui che ha sparato dei colpi d’arma da fuoco.

Da quel giorno, lo sportivo è finito su una sedia a rotelle. Come raccontato dal 22enne, all’inizio non è stata facile. Tuttavia, Manuel ha compreso che non serviva a nulla passare il tempo a piangersi addosso. Parlando con i concorrenti del Grande Fratello Vip, Bortuzzo ha aggiunto ulteriori dettagli sul suo stato di salute: "La sensibilità non c'è più alle gambe, sono come morte". Tuttavia, il 22enne ha confidato che i peli e le unghie continuano a crescere regolarmente perché il sangue scorre nelle vene.

Nel vedere i "vipponi" attoniti, Manuel ha cercato di sdrammatizzare con l'ironia che da sempre lo contraddistingue: "Là sotto funziona tutto eh..." Le affermazioni del gieffino hanno divertito molti i compagni d'avventura presenti alla conversazione, tanto che sono tutti scoppiati a ridere. Ancora una volta Manuel ha saputo affrontare un tema delicato con il sorriso.

Manuel e Lucrezia: intesa alle stelle

Nella casa, Manuel Bortuzzo si sta legando sempre di più a Lucrezia Selassié - la più piccola delle sorelle. Tra i due l’intesa è sempre più forte, tanto che alcuni fan del reality show sognano già una relazione. Il duo Bortuzzo-Selassié spesso si scambia tenerezza davanti agli altri coinquilini.

Ma non solo, durante un bagno in piscina i due “vipponi” sono stati protagonisti di numerose coccole. Va precisato che al momento non è ancora scoccato nessun bacio.

Incalzata da Alfonso Signorini nella terza puntata, la Principessa Etiope ha confidato di sentirsi bene al fianco di Manuel: “Per me lui è importante”. Lulù ha sostenuto che sia lei che Manuel sono due persone sensibili. Dunque, non c’è nulla di male nel mostrare le proprie sensibilità. Dal canto suo, anche Manuel Bortuzzo non ha disdegnato le attenzioni della coinquilina.