Nuovo appuntamento dedicato alle notizie su Cuori, la nuova fiction della Rai con protagonisti gli attori Matteo Martari e Pilar Fogliati. La trama della 3° puntata in programma il 31 ottobre in prima serata sui teleschermi di Rai 1 svela che Agata capirà che Enrico Mosca è sposato dopo aver notato la sua fede. Alberto Ferraris, invece, ritroverà Ilaria, la sua ex amante.

Anticipazioni Cuori, puntata 31 ottobre: Agata nota la fede al dito di Mosca

Le anticipazioni di "Cuori" riguardanti la 3° puntata che i telespettatori avranno modo di vedere domenica 31 ottobre dalle ore 21:20 in prima visione tv annunciano inediti colpi di scena.

Nel primo episodio dal titolo "Tradimenti", Agata verrà messa dinanzi ad una verità difficile da accettare. In dettaglio, la donna accompagnerà suo figlio in ospedale per sottoporlo ad un'indagine medica. Sarà in questo frangente che l'infermiera della casa di riposo scoprirà un dettaglio che farà crollare tutti i suoi propositi. Agata, infatti, noterà che il dottor Mosca porta la fede nuziale al dito. Il capo-chirurgo, a questo punto, non riuscirà a dare le giuste spiegazioni visto che verrà chiamato ad affrontare un'emergenza sanitaria, giunta in reparto.

Ma le novità non termineranno qui visto che Alberto farà un incontro davvero inaspettato. Ferraris, infatti, ritroverà Ilaria, la donna con la quale aveva tradito Delia e quindi posto fine alla sua relazione.

La comparsa di Ilaria scatena tensioni tra Alberto e Delia

Nella secondo episodio della fiction "Cuori" intitolato "Porte girevoli", la comparsa improvvisa di Ilaria, renderà assai difficili i rapporti tra Alberto e l'ex fidanzata Delia. La convivenza tra Ferraris e la Brunello, infatti, diventerà sempre più tesa. Nonostante le divergenze, i due colleghi dovranno collaborare in previsione dell'atteso congresso di cardiochirurgia, dove saranno attesi luminari da tutto il mondo.

Inoltre tutta l'attenzione sarà focalizzata su Delia, che sarà messa di fronte ad un momento difficile. La Brunello verrà a sapere alcuni dettagli del passato che faranno precipitare tutte le sue convinzioni ammassate finora.

Riassunto puntata precedente

Nella seconda puntata trasmessa il 24 ottobre, i dipendenti ed i pazienti dell'ospedale hanno atteso con trepidazione l'arrivo del vescovo.

Intanto il reparto è entrato in agitazione dopo il ricovero di Rosa, una giovane paziente. Una caso che ha portato Alberto e Delia (Pilar Fogliati) ad avere pareri diversi su di un' eventuale operazione chirurgica al cuore. Enrico Mosca (Andrea Gherpelli), invece, ha iniziato a provare un'attrazione per Agata, l'infermiera di suo padre.