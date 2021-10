I festeggiamenti per i venticinque anni di Un posto al sole, sono stati segnati dalla terribile notizia di un possibile spostamento orario della soap opera, ma hanno dato la possibilità all'intero cast di riunirsi assieme. Fatta eccezione per i bambini, erano presenti tutti i protagonisti della sigla e gran parte degli altri personaggi. Alcuni assenti eccellenti rientreranno, a breve, nella soap, ma ci sono stati due personaggi, molto amati, di cui la soap pare essersi dimenticata.

Un posto al sole, Viola e Arianna grandi assenti

Aveva già fatto molto discutere, il fatto che due personaggi storici come Arianna (Samanta Piccinetti) e Viola (Ilenia Lazzarin) fossero state cancellate dalla sigla, ma ora c'è stata la conferma che non sono previsti piani (ndr, almeno non a breve) per reintegrare questi due personaggi.

L'altro grande escluso Otello (Lucio Allocca) invece ha partecipato ai festeggiamenti e alle foto di rito, per i 25 anni della soap, e pare che per lui ci sarà ancora spazio. Tornando alle due protagoniste femminili, va detto che è un vero peccato, perché Arianna, in quanto personaggio femminile molto forte ed emancipato, avrebbe potuto portare avanti un percorso da mamma single che lavora, molto interessante. Quanto a Viola, il fatto che fosse tornata a Napoli, aveva fatto be sperare ai fan, ma anche lei è poi sparita. Ovviamente per le due c'è sempre speranza, ma per adesso non ci sarà ancora possibilità di rivederle.

Un posto al sole, tornano Lara e il nuovo Nunzio

Nelle puntate di Un posto al sole, attualmente in onda, è tornata Speranza Altieri (Mariasole Di Maio).

La ragazza, dopo aver deciso di rinunciare ai suoi studi in Veterinaria dovrà fare i conti con Guido e Mariella che cercheranno di farle cambiare idea. Presto rientreranno anche Nunzio, sempre nella nuova versione con il volto di Vladimir Randazzo e Lara Martinelli (Chiara Conti). Non ci sono dettagli sulle trame di questi ultimi due, anche se è ipotizzabile che il giovane Cammarota possa dare qualche altro grattacapo a zio Franco, mentre Lara potrebbe mettersi in mezzo e disturbare la ritrovata armonia tra Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina Giordano (Nina Soldano).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un posto al sole, ritornano i vigili

Nelle prossime puntate, è previsto il ritorno dei vigili urbani di Un posto al sole. Cosimo Alberti , che interpreta Salvatore Cerruti, ha partecipato ai festeggiamenti per i venticinque anni e ha postato diverse foto assieme al suo "collega" Walter Melchionda che dà invece il volto a Luigi Cotugno.

C'è però un'altra sorpresa in arrivo per i fan. Presto potrebbe infatti tornare il decano del comando, ormai in pensione: Otello Testa (Lucio Allocca). Dopo l'addio al set di Teresina, lo spazio per Otello si è ridotto drasticamente, e alla fine, si è deciso di far partire il suo personaggio alla volta di Indica per farlo vivere assieme alla moglie. Ebbene nelle prossime puntate, Otello dovrebbe rientrare a Napoli. Il condizionale è d'obbligo, perché non c'è nessuna conferma ufficiale, ma il fatto che abbia posato assieme ai suoi colleghi per le foto del venticinquesimo anniversario di Upas lascia ben sperare. Per lui però non si tratterebbe di un reintegro nel cast, ma bensì di una fugace apparizione, ma per saperne di più bisognerà attendere i prossimi giorni.