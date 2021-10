Tante novità accadranno nel corso della seconda puntata di Cuori in programma il 24 ottobre in prima serata sui teleschermi di Rai 1. La trama della fiction con gli attori Daniele Pecci e Pilar Fogliati racconta che Mosca inizierà a nutrire un interesse sempre più forte per Agata, nonostante sia sposato con Elvira. Alberto Ferraris e Delia Brunello, invece, saranno sempre più ai ferri corti per colpa di una paziente.

Cuori, puntata 24 ottobre: Mosco nutre un interesse per Agata ma è già sposato con Elvira

Le anticipazioni di "Cuori", riguardanti la seconda puntata che i telespettatori avranno modo di vedere domenica 24 ottobre dalle ore 21:20 in prima visione tv, annunciano inediti colpi di scena.

Nel primo episodio "Padri e figlio", in ospedale ci sarà gran fermento per l'imminente visita del Vescovo visto che potrebbe dare il consenso a sbloccare i fondi necessari al trapianto di cuore. Un clima tranquillo che però verrà funestato dall'arrivo di Rosa, una giovane paziente che manderà in crisi il rapporto tra Delia e Alberto. Il cardiochirurgo Ferraris sottoporrà la ricoverata a delle scrupolose indagini. Alla fine, il giovane esprimerà il parere che Rosa debba essere operata urgentemente per arginare il suo problema al muscolo cardiaco. Del parere opposto, invece, sarà la Brunello, che non apparirà d'accordo con la sua diagnosi. Per questo motivo, nasceranno tensioni tra Alberto e Delia.

Intanto il dottor Mosca nasconderà a fatica il suo interesse per Agata, un'infermiera che esercita la sua professione presso la casa di riposo dopo si trova suo padre ricoverato. Tuttavia, il capochirurgo nasconderà alla giovane di essere sposato con Elvira, una donna ricca e ambiziosa.

Delia e Alberto uniscono le forze per ritrovare Rosa

Nel secondo episodio di "Cuori" intitolato "Inutili bugie", le condizioni di Rosa miglioreranno, sebbene il suo cuore sia sempre in una situazione critica. Per questo motivo, il capochirurgo Mosca concederà a Delia due giorni di tempo per trovare una soluzione. Dopodiché, sarà lui stesso a intervenire in prima persona per arginare il grave problema della paziente.

Brunello, a questo punto, si getterà a capofitto per cercare un modo per salvare Rosa, che nel frattempo farà perdere le proprie tracce. Per tale ragione, ci sarà l'esigenza di ritrovarla il prima possibile in quanto le sue condizioni potrebbero peggiorare da un momento all'altro. Alla fine, Delia e Alberto uniranno le forze per ritrovarla prima che sia troppo tardi.

La nuova fiction con l'attrice Pilar Fogliati è in onda ogni domenica sui teleschermi di Rai 1 mentre le puntate perse possono essere riviste in modalità on demand su "Rai Play".