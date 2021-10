Grandi novità accadranno nel corso della quarta puntata di Luce dei tuoi occhi trasmessa il 13 ottobre in prima visione su Canale 5. La trama della serie tv con l'attrice Anna Valle rivela che Emma Conti e Luca rischieranno di morire in un incendio, se l'intervento di Enrico Leoni non fosse provvidenziale.

Anticipazioni Luce dei tuoi occhi, puntata 13 ottobre: Emma indaga su Martina

Le anticipazioni di Luce dei tuoi occhi riguardanti la quarta puntata che i telespettatori avranno modo di vedere mercoledì 13 ottobre dalle ore 21:20 in prima visione tv annunciano grandi colpi di scena.

Scendendo nei dettagli, Valentina permetterà ad Enrico di essere scagionato dopo aver rivelato la sua versione dei fatti agli inquirenti. Emma, a questo punto, deciderà di continuare le indagini, tanto da puntare il dito contro Martina. A tal proposito, la Conti scoprirà che la madre di quest'ultima prima di partorire aveva passato alcuni giorni in alta montagna ed era stata seguita durante la gravidanza dal professore Cantore. Quel soggiorno montanaro potrebbe nascondere dettagli importanti al fine della risoluzione del caso. Emma, a questo punto, cercherà di scoprire cos'è realmente accaduto in quei giorni.

Sofia, invece, sorprenderà Valentina con l'organizzazione di un'esibizione prima di un'operazione alle gambe.

Per tale ragione, la giovane pregherà suo padre Luigi di fornirle il materiale necessario. Alla fine, la ballerina troverà un mazzo di chiavi tra gli oggetti di suo padre. Un dettaglio che potrebbe fare luce sull'incidente accorso a Valentina.

Enrico interroga Luigi

Nel corso della quarta puntata di Luce dei tuoi occhi in onda il 13 ottobre sulla rete ammiraglia Mediaset, Valentina verrà ricoverata in ospedale per essere sottoposta ad un delicato intervento alle gambe.

Fortunatamente l'operazione avrà esito positivo per la gioia dei genitori.

Enrico, invece, si recherà a trovare Luigi dove gli parlerà di quello strano portachiavi. Il padre di Valentina, a questo punto, apparirà freddo, tanto da non avere alcuna reazione a proposito. Ma ecco che rimasto solo farà una misteriosa telefonata in cui esprimerà tutta la sua angoscia.

Leoni salva la vita alla Conti e Luca

Intanto Luca cercherà di affidare alla giustizia l'aggressore di sua sorella. Tuttavia, il giovane verrà colpito alla testa, finendo per perdere i sensi dopo un scontro con il colpevole. Emma, disperata per la mancanza di notizie di Luca, correrà in suo aiuto trovandolo tra le fiamme. Qui, la Conti e Luca rischieranno di morire nell'incendio, se Enrico Leoni non giungesse in tempo per salvare la vita a entrambi. Alla fine, la ballerina apparirà molto turbata, tanto da avere intenzione di terminare le indagini, se Luca non fosse dello stesso parere.