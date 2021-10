Domenica 17 ottobre, su Rai 1, Mara Venier ha ospitato per la prima volta Pierpaolo Pretelli a Domenica In. Il 31enne durante l’intervista è scoppiato in lacrime per un video-messaggio ricevuto dalla sua compagna Giulia Salemi. Il diretto interessato ha riferito di essere diventato una persona migliore grazie alla fidanzata.

Pretelli in lacrime dalla ‘zia Mara’

Pierpaolo ha calpestato per la prima volta lo studio di Domenica In. Il modello pugliese è stato annunciato dalla conduttrice come “l’ex velino di Striscia la Notizia”. A tale proposito, il diretto interessato non ha nascosto che era molto giovane.

Tuttavia, la carriera professionale di Pretelli ha spiccato il volo solamente dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. A proposito del Reality Show di Canale 5, è stato impossibile non menzionare Giulia Salemi. Il 31enne un anno fa, nella casa più spiata d’Italia ha conosciuto la modella italo-persiana e da quel momento non si sono più lasciato. A distanza di 365 giorni, la coppia è più unita che mai ed ha dei progetti in grande per il futuro.

Durante l’intervista l’ex gieffino ha ricevuto un video messaggio da parte della sua fidanzata. Nel dettaglio, Giulia ha ripercorso le tappe fondamentali della coppia vissute da un anno a questa parte. La 27enne ha riferito di sentirsi una donna più sicura al fianco di Pretelli e non ha nascosto la felicità in volto.

Una volta tornati in studio, l’ospite della “zia Mara” è apparso visibilmente commosso in volto. Pierpaolo ha chiosato: “Sto vivendo un momento magico e questo grazie a lei”. Il diretto interessato ha spiegato che Salemi gli dà la spinta giusta per realizzare i suoi sogni. Infine, Pretelli ha sostenuto con convinzione che dietro ogni uomo c’è sempre una grande donna.

Nel vedere Pierpaolo felice ed emozione, Maria Venier ha augurato il meglio al suo ospite e alla sua fidanzata.

Pier e Giulia saranno i padrini di Sophie

Nel corso dell’intervista Pierpaolo Pretelli ha parlato della gioia di essere diventato zio. In principio, il 31enne era preoccupato per la paternità del fratello Giulio. Tuttavia, da quando è nata Sophie, Pierpaolo ha confidato di essersi ricreduto.

Poi, il diretto interessato ha fatto sapere che lui e Giulia saranno i padrini della bambina. A quanto pare, la famiglia Pretelli dopo i dissapori iniziale con Salemi, sono riusciti ad accettarla nella loro famiglia.

Stando alle indiscrezioni, Pierpaolo Pretelli potrebbe chiedere la mano di Giulia Salemi in occasione dell’ultima puntata di Tale e Quale Show. Infine, l’ex gieffino si è mostrato di nuovo commosso nel parlare di suo figlio Leonardo - avuto dalla relazione naufragata con la modella sudamericana Ariadna Romero.