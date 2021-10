Martedì 26 ottobre, su Live Now, è stata trasmessa una nuova puntata di Bianco e Nero, programma condotto da Gabriele Parpiglia. Tra i vari argomenti affrontati dal giornalista, c'è stato anche il mancato abbandono dal GFVip 5 da parte di Dayane Mello dopo la prematura scomparsa del fratello Lucas. Come spiegato da Parpiglia, dietro alla mancata uscita da parte della modella ci sarebbe il fratello Juliano.

L'indiscrezione del giornalista

Lo scorso anno, quando Dayane Mello era impegnata nella casa più spiata d'Italia, è stata colpita da un grave lutto: suo fratello Lucas, a causa di un incidente, è scomparso prematuramente.

D'istinto, la modella brasiliana aveva espresso il desiderio di abbandonare il Reality Show, ma poi scelse di rimanere fino alla sua eliminazione.

A Bianco e Nero, Gabriele Parpiglia ha fornito la sua versione dei fatti sulla mancata uscita di Mello. Come spiegato dal giornalista, la gieffina venne chiamata in confessionale, dove ebbe la possibilità di parlare con il fratello maggiore. Stando a quanto riferito dallo storico autore del GFVip, Dayane decise di restare perchè Juliano le avrebbe impedito di lasciare il programma. A quanto pare, nella scelta di Mello c'entrerebbe anche il papà.

La confessione della modella

A rendere ancora più plausibile la tesi di Parpiglia ci ha pensato la stessa Dayane Mello.

La modella brasiliana attualmente si trova impegnata nel reality show brasiliano La Fazenda. Dayane, parlando con alcuni suoi compagni d'avventura, ha spiegato di non avere abbandonato il Grande Fratello Vip per volere del fratello: "Quando ho saputo della morte di Lucas, mio padre e l'altro fratello mi hanno proibito di uscire dalla casa".

Così come affermato dal giornalista, la stessa Dayane ha rivelato che i suoi congiunti le hanno detto che Lucas avrebbe voluto la sua vittoria nel reality.

È guerra tra la famiglia di Dayane e i giornalisti italiani

Su Live Now, Gabriele Parpiglia ha rivelato un altro retroscena legato a Dayane Mello. Quest'ultima a La Fazenda è stata importunata da Nego do Borel - concorrente squalificato.

Il giorno dopo l'episodio, Mello non ricordava nulla perché ubriaca. Dunque, i giornalisti italiani, i fan della modella e tutti i suoi amici si sono attivati per far conoscere la verità alla concorrente.

Parpiglia ha denunciato che lui e altri colleghi sono stati minacciati e bloccati da Juliano. Il motivo? Anche in questo caso, la modella non doveva assolutamente abbandonare il reality show a causa delle penalità imposte sul contratto in caso di ritiro.Il giornalista ha spiegato che Juliano avrebbe convinto la sorella a restare in gioco, sempre mettendo in mezzo il fratello scomparso prematuramente.