Alex Belli e Soleil Sorge si sono baciati a GFVip per via di un gioco proposto dagli autori. Dopo avere preferito il silenzio, Delia Duran - moglie dell'attore - ha deciso di fornire la sua versione dei fatti. La modella venezuelana ha dichiarato di fidarsi ciecamente del marito e ha sostenuto che Alex sia attratto dalla 27enne perché hanno un carattere identico.

L'accaduto

Domenica 24 ottobre, i "vipponi" sono stati protagonisti del "Kiss Freeze". Nel dettaglio, i concorrenti al suono di una campana dovevano baciare il coinquilino più vicino. A un certo punto, Soleil e Alex si trovavano nella zona beauty e sentendo la campana suonare si sono scambiati un bacio in bocca.

Ovviamente, il gesto tra i due non è passato inosservato tra gli altri concorrenti del GFVip e tra i telespettatori. Negli anni precedenti, i concorrenti per rispetto al proprio partner - se impegnati sentimentalmente - si scambiavano dei baci sulla guancia.

La moglie di Belli rompe il silenzio

In questi giorni, il silenzio di Delia Duran è stato piuttosto assordante. Alcuni telespettatori si sono domandati perché la moglie di Belli non abbia espresso un parere su quanto accaduto tra l'attore e Soleil Sorge. Per chi non lo sapesse, Duran è sempre stata molto gelosa del suo uomo. Per evitare commenti non appropriati, la modella ha deciso di fare chiarezza sulle pagine di Novella 2000: "Alex è cambiato, è maturato e sta dimostrando di essere un uomo onesto e generoso".

A detta della donna, il suo compagno di vita se a volte si pone in modo seducente verso una donna lo fa senza malizia, in quanto è un vero artista.

In merito all'intesa del duo Belli-Sorge, Delia ha chiosato: "Alex è attratto da Soleil mentalmente". La moglie dell'attuale concorrente del GFVip ha fatto sapere che il marito caratterialmente è molto simile alla 27enne italo-americana, tanto che entrambi - secondo Delia - si contenderebbero lo scettro di leader.

Duran sente di non essere preoccupata per la vicinanza di Alex a Soleil per un motivo ben preciso: "La fiducia è sempre stata il nostro punto forte".

La richiesta al GFVip

Prima di concludere l'intervista, la modella sudamericana ha fatto una richiesta al Grande Fratello Vip. Scendendo nel dettaglio, Delia Duran ha chiesto di poter entrare nella casa più spiata d'Italia per trascorrere una notte d'amore con il marito.

Infine, a tutti coloro che hanno accusato il 38enne di Parma di avere una voce impostata, Delia ha spiegato che è stata proprio la voce dell'attore a farla innamorare. Tra l'altro la diretta interessata ha precisato che Alex Belli non sta recitando una parte, ma si sta semplicemente mostrato per come è realmente.