Ormai è cosa certa: Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono ufficialmente tornati insieme. Dopo il bacio che la coppia si è scambiato durante la sesta puntata del pomeridiano di Amici 21, complici i comici Pio e Amedeo, il professore e la ballerina della scuola più famosa d'Italia hanno deciso di rivelare alcuni particolari inediti circa il loro ritorno di fiamma al settimanale Chi. La crisi è ormai archiviata, ma i genitori di Jasmine hanno reso noto che non si sono mai persi di vista: ci sono sempre stati l'uno per l'altro e adesso la volontà di entrambi è quella di essere ancora marito e moglie.

Tocca e Todaro sempre uniti anche durante la crisi matrimoniale

'Mi sono sentita tranquilla e ho sentito che la mia volontà era quella di stare vicino a Raimondo', ha detto chiaramente Francesca nella sua intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Sebbene la ballerina avesse temuto che dopo tutte le voci che erano girate intono al suo matrimonio sarebbe stato difficile ricucire con Todaro, alla fine l'amore che li lega ha prevalso. In effetti anche durante il periodo di crisi, durante il quale Tocca ha avuto un breve flirt con un ex alunno di Amici, i due non si sono mai allontanati definitivamente, segno che alla fine i sentimenti non avevano mai lasciato il loro cuore.

Raimondo, infatti, che ha detto di essersi pentito di non aver detto la sua durante la separazione in cui il Gossip li ha sommersi, ha svelato che la moglie per lui c'è sempre stata. Anche durante i problemi di salute che ha avuto lo scorso anno, quando subì un intervento chirurgico, Todaro ha potuto contare sulla presenza di Francesca che ha lasciato la clinica solo quando lui è stato dimesso senza mai lasciarlo solo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Insomma, i loro rapporti non si sono mai interrotti, come ha precisato Raimondo affermando che il supporto e il coraggio reciproco li hanno sempre accompagnati.

Francesca e Raimondo hanno riunito la famiglia

"Ora che Raimondo è qui, le mie paure sono sparite", ha proseguito Francesca. La ballerina di danze latino-americane ha poi voluto dedicare un pensiero anche a Maria De Filippi, che l'ha sostenuto durante il periodo buio del suo matrimonio senza giudicarla.

'Maria mi è stata sempre vicino, anche se avevo fatto degli sbagli', ha detto Tocca. Infine, Francesca ha definito Raimondo un uomo molto intelligente: pur avendo le armi giuste per ferirla non lo ha mai fatto.

Todaro, apprezzato professore di Amici 21, ha saputo mettere da parte l'orgoglio, recuperando il suo matrimonio ma al contempo riunendo la sua famiglia. La piccola Jasmine, come lui stesso ha precisato durante l'intervista, non ha mai pensato che i suoi genitori potessero dividersi per sempre. E in effetti così è stato.