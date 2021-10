Prosegue l'appuntamento con Scherzi a parte su Canale 5 e nel corso dell'ultima puntata, tra le vittime dello "scherzo in diretta" c'è stata la modella brasiliana Dayane Mello, che lo scorso anno è stata una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. La modella si è ritrovata così nella trappola della trasmissione condotta da Enrico Papi, anche se sui social, in tantissimi si sono chiesti come era possibile che quello scherzo fosse in diretta, dato che Dayane da un po' di tempo si trova in Brasile per il reality show "A Fazenda".

Scherzi a parte, Dayane Mello tra le vittime dello 'scherzo in diretta'

Nel dettaglio, Dayane Mello è stata al centro della puntata di Scherzi a parte nelle vesti di protagonista dello "scherzo in diretta" che, ogni settimana, vede coinvolto un protagonista del mondo dello spettacolo, tv e cinema.

Dayane era stata chiamata per partecipare ad un provino per un nuovo film: durante una scena in cui impugnava una pistola, è partito un colpo e le hanno fatto credere di aver sparato per davvero alla persona che in quel momento si trovava di fronte a lei.

Tanto spavento per la modella brasiliana, fino al momento in cui non ha scoperto di essere nella trappola di Scherzi a parte.

Il mistero sullo scherzo in diretta a Dayane che si trova in Brasile

Ma come ha fatto Dayane a partecipare ad uno "scherzo in diretta" se si trova in Brasile? E' questa la domanda che si sono fatti i tantissimi fan che hanno seguito la trasmissione Mediaset.

Il motivo è semplice: il programma della domenica sera di Canale 5 è stato registrato questa estate e lo "scherzo in diretta" è tale nel momento in cui avviene la registrazione dello show.

E così, è stata fatta chiarezza su questo fatidico "scherzo in diretta" alla giovane Dayane Mello che, in queste settimane, è stata al centro dell'attenzione mediatica dopo lo spinoso caso delle presunte molestie subite nel reality show brasiliano "A Fazenda".

Nel reality brasiliano, Dayane Mello sarebbe stata vittima di molestie

Di quello che è accaduto nella fattoria brasiliana, dopo una serata in cui i concorrenti si sono lasciati andare un po' troppo all'alcool, se ne è occupata anche la trasmissione di Italia 1, Le Iene, mostrando i filmati di quella terribile serata in cui la Mello sarebbe stata molestata da Nego Do Borel, un rapper sudamericano.

Gli inviati del programma di Italia 1 sono volati in Brasile per cercare di parlare con la produzione e avere informazioni dettagliate su quanto sarebbe accaduto.

Peccato, però, che non sono stati per niente collaborativi e non hanno voluto far chiarezza su questo caso, sebbene Nego Do Borel sia stato squalificato dal cast del reality show.