Il Reality Show brasiliano La Fazenda continua ad essere al centro del clamore mediatico. Dopo le molestie di Nego do Borel ai danni di Dayane Mello, il cantante sudamericano è stato squalificato dal gioco. A distanza di qualche giorno dall'espulsione, la mamma di Nego ha presentato alle autorità competenti una denuncia di scomparsa. La signora Viana teme che il figlio si sia suicidato.

Riepilogo della situazione

Per due settimane consecutive, Nego do Borel al termine di una festa per i concorrenti avrebbe cercato un approccio fisico con Dayane Mello.

In occasione dell'ultimo episodio, la modella brasiliana era talmente ubriaca che non ricorda nulla di quanto accaduto. Da qui il sospetto che siano entrate sostanze stupefacenti all'interno del reality show. A causa del clamore mediatico, la produzione aveva deciso di squalificare il cantante brasiliano.

In seguito alla squalifica, Nego do Borel era stato protagonista di uno sfogo sui social. Nel dettaglio, il giovane si era chiesto perché tanto odio verso di lui. Inoltre, aveva rinnegato le accuse di molestie verso la modella. Infine, l'ex concorrente de La Fazenda aveva minacciato il suicidio se l'opinione pubblica avesse continuato ad etichettarlo come un molestatore di donne.

La mamma di Nego si rivolge alla polizia

Nego do Borel è sparito. La mamma del cantante si sarebbe presentata dalle forze dell'ordine per denunciare la scomparsa del figlio. La signora Viana sarebbe apparsa piuttosto preoccupata per via dello stato psico-fisico del rapper. Ma non solo, la donna avrebbe raccontato alle autorità che il figlio in preda alla depressione avrebbe chiamato i suoi amici più stretti.

A detta di Viana, il giro di telefonate potrebbe essere stato un "ultimo saluto".

Stando a quanto riportato dai media brasiliani, l'ex concorrente de La Fazenda sarebbe stato visto per l'ultima volta sul litorale di Rio de Janeiro. Dopo giorni di silenzio, la mamma di Nego do Borel avrebbe temuto il peggio per suo figlio tanto da chiedere aiuto alla polizia.

Le Iene vogliono mostrare a Mello i video della festa

Il caso legato alle presunte molestie subite da Dayane Mello ha suscitato un certo clamore anche in Italia. Di conseguenza, la redazione de Le Iene ha deciso di occuparsi della vicenda mandando un'inviata in Brasile. Come spiegato in un video da Roberta Rei, la redazione del reality show sarebbe stata contattata più volte, ma non avrebbe mai dato una risposta. A tale proposito, "Le Iene" hanno deciso di raggiungere la modella brasiliana per parlarle e raccontarle come sono andate le cose.

La 32enne infatti, non ricorda nulla di quanto accaduto. Gli stessi concorrenti de La Fazenda hanno visto la squalifica di Nego do Borel ma non sarebbero al corrente dei reali motivi.