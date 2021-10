Prosegue l'appuntamento in prime time con il Grande Fratello Vip 6: le anticipazioni rivelano che, questo lunedì 11 ottobre, sarà trasmessa una nuova puntata in diretta televisiva condotta da Alfonso Signorini. Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per i risultati del nuovo televoto, che è stato aperto venerdì sera, ma anche per un attesissimo confronto che vedrà protagonisti Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, la "presunta" coppia che si è formata in queste settimane nella casa di Cinecittà.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 6, puntata serale 11 ottobre 2021

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sulla nuova puntata serale del Grande Fratello Vip 6 di questo lunedì 11 ottobre, sono arrivate nel corso della diretta di Mattino 5, il talk show condotto da Federica Panicucci.

La presentatrice ha così spoilerato alcuni degli argomenti che saranno trattati nel corso di questa nuova puntata in diretta condotta da Alfonso Signorini, prevista a partire dalle ore 21:35 circa.

Occhi puntati in primis sul rapporto tra Manuel e Lulù: tra i due, infatti, ci sarà un atteso confronto alla luce degli ultimi avvenimenti di queste ore.

Bortuzzo, infatti, ha cominciato a prendere le distanze dalla giovane "principessa" e ha specificato e ribadito più volte a chiare lettere che non sono fidanzati, chiedendo anche a Lulù di non essere pesante e "appiccicosa" nei suoi confronti.

Lulù e le sorelle Selassiè si confrontano con Manuel Bortuzzo al GF Vip 6

Insomma una presa di posizione netta quella di Manuel, che comincerebbe sopportare sempre meno il modo di fare di Lulù.

Questa sera, quindi, tra i due ci sarà un confronto in diretta televisiva su Canale 5 ma, come è stato anticipato a Mattino 5, Manuel non dovrà vedersela solo con Lulù.

Il confronto previsto in questa nuova puntata serale del Grande Fratello Vip 6, vedrà coinvolte anche le due sorelle di Lulù e così, le tre "principesse" Selassiè, saranno al centro di questo dibattito con il nuotatore.

Inoltre le anticipazioni su questa nuova puntata di lunedì 11 ottobre, rivelano che ci sarà spazio per parlare anche di un avvicinamento sospetto avvenuto nel corso delle ultime ore all'interno della casa del GF Vip 6.

Sophie e Gianmaria, c'è del tenero? Anticipazioni GF Vip di lunedì 11 ottobre

Parliamo dell'ex tronista Sophie Codegoni e di Gianmaria Antinolfi: tra i due sta nascendo del tenero tra le mura domestiche di Cinecittà? Questa sera Alfonso Signorini proverà a indagare per scoprire la verità sul caso.

Spazio anche ai risultati del nuovo televoto settimanale. Il pubblico da casa dovrà decidere chi salvare tra Raffaella Fico, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi.