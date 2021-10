Prosegue l'appuntamento con Love is in the air, la soap opera turca in onda in prima visione nei giorni feriali su Canale 5 alle ore 16:30. Le anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal'11 al 16 ottobre svelano nuovi colpi di scena.

Eda vuole fare di tutto per far tornare la memoria al suo amato Sarkan. Pertanto, per far ingelosire Bolat, la ragazza si serve di Deniz. La giovane Yildiz spera che in questo modo il bell'architetto possa ricordare i momenti trascorsi insieme.

Tuttavia, Eda ignora i reali sentimenti di Deniz. Difatti quello che per lei risulta essere solo un piano per riconquistare il suo ex, per il giovane è frutto di un sentimento vero.

A un certo punto, però, lo stesso Serkan inizierà a nutrire dei dubbi sul rapporto fra Deniz e Yildiz.

Spoiler puntate dal 11 al 16/10: Yildiz vuole risvegliare i ricordi di Serkan

Gli spoiler degli episodi che saranno trasmessi dall'11 al 16 ottobre preannunciano che Eda è pronta a tutto pur di riavere Serkan. La giovane vorrebbe che la sua vita con l'architetto tornasse a essere come prima dell'incidente.

Tuttavia, almeno attualmente, l'uomo non si ricorda minimamente di lei. Difatti gli appare come un'estranea e non come la donna della sua vita. Il piano di Eda consiste nel far ingelosire Bolat. In questo modo la giovane Yildiz spera che possa stimolare la memoria del suo ex.

Anticipazioni dei prossimi episodi: Bolat ha dubbi sul rapporto fra Ylidiz e Diniz

A questo punto, la giovane Ylidiz, per far ingelosire Bolat, ha chiesto l'aiuto di Diniz. I due, al cospetto dell'architetto, fingono di essere innamorati, per suscitare in lui un minimo di gelosia. Le anticipazioni degli episodi di Love is in the air in onda dall'11 al 16 ottobre svelano che Diniz inviterà Serkan a prendere un caffè.

In questo frangente gli racconterà nel dettaglio come sono andate le cose fra lei ed Eda e di come sia nato il loro amore. Tuttavia in questo modo non farà altro che alimentare i dubbi di Bolat. Difatti l'uomo nutrirà non pochi sospetti riguardo a questa relazione nata all'improvviso.

Episodi 11-16 ottobre: Diniz annuncia il matrimonio

La messa in scena per far ingelosire Bolat farà capire a Deniz di provare qualcosa per Eda. Mentre la giovane Ylidiz spera di ritornare fra le braccia del suo ex, il ragazzo si innamorerà per davvero di lei. Difatti il giovane sta portando avanti questa finta con la speranza che anche Eda inizi a provare dei sentimenti verso di lui.

Gli spoiler dei prossimi episodi di Love is in the air anticipano che, durante i festeggiamenti per Peril, Deniz annuncerà il matrimonio fra lui ed Eda. La ragazza, almeno per il momento, ignora le reali intenzioni del giovane. L'annuncio delle nozze appare a lei solo come un nuovo stratagemma per infastidire Serkan. Deniz, invece, vorrebbe davvero sposarla, e spera che questo suo desiderio si concretizzi il prima possibile.