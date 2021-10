Diletta Leotta e Can Yaman si sono lasciati da qualche settimana, come confermato nel corso di un'intervista a Verissimo dalla presentatrice sportiva di Dazn. Nella mattinata di sabato 16 ottobre, Diletta ha pubblicato nelle sue storie Instagram una fotografia in cui ha mostrato un libro che stava leggendo. In particolar modo, nelle pagine da lei scelte, veniva spiegato come mai le storie d'amore finiscono. Non è chiaro se lo scatto di Leotta sia un riferimento al termine del fidanzamento con Can Yaman.

Diletta Leotta legge un libro: possibile riferimento a Can Yaman

Diletta Leotta ha spiegato cosa è accaduto fra lei e Can Yaman, durante un'intervista nel programma di Silvia Toffanin. In quell'occasione, la presentatrice di Dazn aveva dichiarato che, al momento, il rapporto con il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno era terminato ma, nella vita, non si poteva mai sapere cosa sarebbe potuto succedere in futuro. Il 16 ottobre, la conduttrice radiofonica ha inserito una storia Instagram che potrebbe fare riferimento alla storia d'amore che ha vissuto con Yaman. In particolar modo, Diletta, mentre era a bordo piscina, stava leggendo un libro in cui veniva detto che alcuni amori, se importanti, potrebbero tornare.

Diletta Leotta potrebbe ripensare a Can Yaman

Fra le due pagine che ha immortalato la presentatrice sportiva di Dazn veniva raccontato come finisce un amore. Il capitolo scelto da Diletta Leotta rispondeva alla domanda: ''Perché le storie finiscono?''. Fra le righe c'erano alcune frasi significative che spiegavano le motivazioni per cui una storia potrebbe terminare: ''La fiamma iniziale con il tempo svanisce''.

Nonostante tutto, proseguendo nella lettura c'erano altri passaggi in cui c'era una speranza per un ipotetico riavvicinamento con un ex amore.

Diletta Leotta pubblica uno scatto con frasi di un ipotetico ritorno con un ex

Fra le pagine del libro, inoltre, sembrerebbero esserci dei riferimenti alla storia d'amore fra Can Yaman e Diletta Leotta, proprio come l'aveva raccontata la presentatrice sportiva di Dazn nel salotto di Silvia Toffanin: ''Se l'inizio è stato esplosivo, qualcosa di così incredibile da essere andato oltre qualsiasi confine che fino a quel momento avevate raggiunto, allora saprà resistere alle avversità''.

Inoltre, nell'ipotesi di un ritorno di un amore di un passato, l'autore del libro ha scritto: ''Gli amori giganti sanno sopravvivere a tutto''. Al momento non è chiaro se Diletta Leotta abbia pubblicato queste parole, pensando a Can Yaman. Non resta pertanto che attendere un po' di tempo, per scoprire se per l'attore di Istanbul e la conduttrice ci sarà un ritorno di fiamma.