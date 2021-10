A circa 24 ore di distanza dalla diffusione della notizia sul possibile ritiro di Manuel dal GF Vip, Franco Bortuzzo ha preso parola per rassicurare gli spettatori del reality e i fan del figlio. Il problema di salute che preoccupa il 22enne, è una forte cistite che nella casa non sta riuscendo a curare: il padre ha spiegato che questo piccolo intoppo non ostacolerà la prosecuzione del percorso del nuotatore tra le mura di Cinecittà.

Le spiegazioni sulla salute del concorrente del GF Vip

Manuel è stato il primo a mettere in discussione la sua permanenza nella casa del GF Vip.

Dopo aver realizzato che un piccolo problema di salute si è presentato per la terza volta in un mese, il ragazzo ha cominciato a prendere in considerazione l'ipotesi di ritirarsi per cercare di risolvere il tutto in sedi più opportune.

Poco prima della puntata del 15 ottobre, però, i giornalisti hanno contattato il padre del concorrente, chiedendogli maggiori informazioni su quello che sta accadendo al giovane tra le mura di Cinecittà e se ci sono davvero le basi per un suo imminente abbandono.

Il signor Franco, dunque, ha fatto sapere: "Nulla di grave, abbiamo risolto tutto".

Da queste prime parole, si evince subito che il futuro di Bortuzzo nel reality non è in discussione, tant'è che suo papà smentisce categoricamente che potrebbe lasciare il gioco per questo motivo come è stato detto e scritto nei giorni scorsi.

I chiarimenti sul protagonista del GF Vip

Il signor Bortuzzo ha anche spiegato che il figlio si è sottoposto ad alcune analisi per capire il perché quest'infezione si sia ripresentata tre volte in un mese, ovvero da quando è nella casa del GF Vip.

"Lui non è uno che si lamenta, forse sarebbe dovuto andare prima in confessionale per dire che non stava bene.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'ha fatto solo ora", ha fatto sapere Franco in una recente chiacchierata con i giornalisti.

L'uomo, comunque, si è detto ottimista sul prosieguo del percorso di Manuel nel reality, anche se nelle prossime ore si sottoporrà ad altri esami per cercare la cura giusta al suo problema.

Nello spiegare cosa ha il figlio, il signor Bortuzzo ha detto: "È come una forte cistite, è fastidiosa ma non preoccupante".

La sorpresa emozionante al GF Vip

"Manuel rimane dentro", ha chiosato il signor Bortuzzo nell'intervista che ha rassicurato sia i fan del GF Vip che quelli del ragazzo che da un mese sta emozionando milioni di persone che con la sua storia di forza, coraggio e determinazione.

Nel corso della puntata che Alfonso Signorini ha condotto venerdì 15 ottobre, il 22enne ha ricevuto una bellissima quanto inaspettata sorpresa. Dopo aver ribadito il desiderio che ha di partecipare alle Paralimpiadi di Parigi 2024, il ragazzo è stato chiamato in giardino e lì si è ritrovato di fronte Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini. I tre sono amici da anni, soprattutto da quando hanno condiviso il set della fiction Mediaset che ha raccontato la storia del trevigiano, dall'esordio nella Nazionale di nuoto alla sparatoria che l'ha costretto a vivere su una sedia a rotelle.

Gli spettatori del reality-show hanno apprezzato molto questo momento che ha coinvolto anche il campione Aldo Montano, amico fidato e spalla di Manuel nella casa più spiata d'Italia.

Sembrano lontani i tempi in cui di Bortuzzo si parlava quasi esclusivamente per il tormentato flirt con Lulù. Da lunedì scorso, infatti, lo sportivo ha chiuso definitivamente la frequentazione con la principessina Selassié con l'aiuto del conduttore, delle opinioniste e degli altri inquilini, tutti uniti nel cercare di far capire alla giovane che l'interesse che prova non è ricambiato.