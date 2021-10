Elisabetta Gregoraci è tornata in tv. il 17 ottobre 2021, nel corso della nuova puntata di Scherzi a parte in onda su Canale 5, la showgirl calabrese protagonista della passata edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, è stata al centro dell'attenzione, nel momento in cui il padrone di casa Enrico Papi l'ha resa protagonista di uno scherzo che tirava in ballo anche l'ex marito Flavio Briatore.

Scherzi a parte, Elisabetta Gregoraci vittima in studio e tirano in ballo Briatore

Nel dettaglio, durante la puntata finale di questa seguitissima edizione di Scherzi a parte, Elisabetta Gregoraci ha preso parte allo show in quanto tra le vittime della storica trasmissione.

Ad un certo punto, però, Elisabetta ha scoperto che Enrico Papi teneva tra le mani il suo telefono cellulare: solo in quel momento ha capito di essere doppiamente vittima della trasmissione di Canale 5.

Il conduttore di Scherzi a parte, infatti, ha svelato alla Gregoraci che avrebbero fatto uno scherzo indiretto anche al suo ex marito Flavio Briatore e la reazione di Elisabetta non è stata proprio delle migliori.

Enrico Papi ha svelato ad Elisabetta che, con il suo cellulare, avrebbe fatto una telefonata a Briatore facendogli credere di essere il suo nuovo fidanzato.

'Mi ammazza', dice Elisabetta durante lo scherzo a Briatore

"No, il fidanzato nuovo no, mi ammazza", è stata la risposta di Elisabetta che è apparsa visibilmente preoccupata al punto da cercare di impedire al conduttore di mettere in atto il suo scherzo e successivamente sperando che Flavio non rispondesse al cellulare.

Alla fine, però, l'ex marito della showgirl calabrese ha risposto al telefono ma lo scherzo non è andato avanti a lungo. Enrico Papi si è presentato e ha svelato al noto imprenditore di essere il nuovo fidanzato di Elisabetta, aggiungendo che ormai stavano insieme da ben due mesi.

Flavio Briatore, però, non ha creduto al racconto del conduttore e lo scherzo è terminato così pochi secondi dopo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Salta il nuovo programma di Elisabetta Gregoraci previsto su Rai 2

Intanto, terminata l'avventura nella casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta non ha ancora trovato una sua dimensione sul piccolo schermo durante la stagione autunnale.

Recentemente si era parlato di un suo possibile approdo su Rai 2, al timone di un nuovo programma che l'avrebbe vista in coppia con Pino Insegno.

Il conduttore romano, però, in una recente intervista ha svelato che la Rai ha scelto di tagliare diverse nuove produzioni e tra queste anche quella destinata alla prima serata della seconda rete, che avrebbe visto protagonista anche Elisabetta Gregoraci.