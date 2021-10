Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva I Bastardi di Pizzofalcone, nella quinta puntata in onda lunedì 18 ottobre, in prima serata su Rai 1 alle ore 21:20, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, nell'episodio intitolato "Sangue", una commessa verrà uccisa in farmacia da un balordo durante una rapina, però ci saranno alcuni elementi che lasceranno intendere che dietro questa morte ci sia un caso ben più complesso.

Nel frattempo Lojacono continuerà le indagini sull'autore dell'attentato al ristorante di Letizia.

Il protagonista arriverà sempre più vicino alla verità.

L'omicidio di una commessa di una farmacia

Nel quinto episodio in onda lunedì 18 ottobre, il cui titolo è "Sangue", una commessa di una farmacia verrà uccisa da un uomo durante una rapina. I Bastardi inizieranno le indagini e scopriranno che dietro questa uccisione c'è qualcosa di molto complesso.

Inoltre il commissario Martini sentirà questo delitto come proprio e farà scoppiare un conflitto interno tra i vari protagonisti del commissariato.

Intanto Lojacono, interpretato dall'attore Alessandro Gassman, continuerà le indagini per scoprire l'autore della bomba al ristorante di Letizia. L'ispettore si avvicinerà sempre di più all'attentatore e anche a una rivelazione che sarà molto difficile da digerire.

Il grande successo della fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni

Non resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate de I Bastardi di Pizzofalcone per scoprire ulteriori novità sull'omicidio della farmacista a opera di un balordo. Intanto le puntate già andate in onda sono disponibili su RaiPlay.

Il successo della serie televisiva ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni prosegue a gonfie vele anche in questa terza stagione.

Il meccanismo del giallo classico è una formula consolidata che garantisce un successo e ha sicuramente anche grandi margini di crescita. In termini di ascolti la prima puntata della terza stagione è stata vista da quasi quattro milioni e mezzo di telespettatori, con un share che ha sfiorato il 22%. II secondo episodio, invece, ha raggiunto il 21,5%, mentre il terzo (andato in onda eccezionalmente di domenica) è arrivato al 19%.

Il quarto appuntamento di lunedì 11 ottobre ha toccato i quattro milioni e mezzo di telespettatori, raggiungendo il 21,8% di share.