Fino all'ultimo battito 2 ci sarà oppure no su Rai 1? È questa la domanda che si stanno ponendo i numerosi fan-spettatori della fiction con protagonisti Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero che in queste settimane ha appassionato una media di ben quattro milioni di fedelissimi spettatori, toccando il 20% di share. Con la sesta puntata, si chiuderà la prima stagione di successo della fiction e, l'attrice Bianca Guaccero, ha svelato in anteprima un retroscena sul futuro della serie che sicuramente non deluderà i numerosi fan.

La verità su Fino all'ultimo battito 2 e quale sarà il futuro della fiction di Rai 1

Nel dettaglio, Fino all'ultimo battito nel corso di queste settimane ha saputo conquistare e fidelizzare il pubblico della rete ammiraglia Rai, ottenendo un ascolto complessivo che ha superato la soglia dei quattro milioni di fedelissimi.

Dati che hanno permesso a Rai 1 di vincere nella gara auditel contro Canale 5, conquistando anche picchi che hanno toccato il 22% di share.

Risultati positivi che fanno ben sperare in vista della seconda serie e, nei giorni scorsi, è stata proprio l'attrice Bianca Guaccero a svelare un retroscena su quello che sarà il futuro della fiction diretta da Cinzia Torrini.

Intervistata dal settimanale "Tv Mia", l'attrice e conduttrice televisiva che in questa serie veste i panni della tenebrosa Rosa, ha ammesso che ci sarà la seconda serie.

Bianca Guaccero e il retroscena sulla seconda serie della fiction Rai

"La serie non finirà qui, perché presto torneremo sul set per girare le puntate della seconda stagione", ha ammesso Bianca Guaccero che in questo modo ha tranquillizzato i numerosi fan che aspettavano di avere notizie sul futuro della seguitissima fiction di Rai 1.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'attrice non ha nascosto la sua felicità per questa seconda serie della fiction che sicuramente non deluderà le aspettative dei fan.

La stessa Guaccero ha ammesso di aver amato la sua Rosa fin dal primo momento in cui ha avuto modo di leggere la sceneggiatura.

Top secret cast e nuove trame della seconda stagione di Fino all'ultimo battito

Al momento, però, non si conoscono ancora ulteriori dettagli su questa seconda stagione di Fino all'ultimo battito.

Oltre alla presenza di Bianca Guaccero, non si sa se torneranno anche gli altri protagonisti di questa prima stagione, in primis Marco Bocci che ha vestito i panni del medico protagonista e al centro delle dinamiche della fiction.

Silenzio anche per quanto riguarda l'inizio delle riprese di questa seconda stagione e quando potrebbe essere trasmessa nel prime time di Rai 1 (non si esclude che possa andare in onda nella stagione 2022/2023).