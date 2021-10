Nella serata di mercoledì 27 ottobre, al GFVip c'è stata una nuova discussione tra due "vipponi". Stiamo parlando di Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Scendendo nel dettaglio, la ragazza ha sostenuto che tra lei e il coinquilino manchi un dialogo. La 19enne crede che tra lei e l'imprenditore campano ci sia solamente un'attrazione fisica.

Lo sfogo dell'ex tronista

Prima di andare a dormire, Sophie Codegoni ha vuotato il sacco con Gianmaria Antinolfi. Mentre si trovava nella zona beauty, l'ex tronista di Uomini e Donne ha rimproverato il coinquilino per l'atteggiamento mostrato nei suoi confronti: "Non ho mai creato un rapporto con zero parole e tanti abbracci".

La diretta interessata ha spiegato che il suo pensiero può anche non essere considerato corretto, ma le mancanze che sente sono troppe. Per Codegoni non ha alcun senso che il 36enne campano non le rivolga la parola per tutto il giorno per poi cercarla la sera.

La gieffina ha cercato di far capire a Gianmaria che in un rapporto vorrebbe un dialogo: "In me l'attrazione mentale non cresce, resta solo una cosa fisica". Infine, la concorrente lombarda ha sostenuto che se le cose continueranno a procedere in questa maniera, per lei la conoscenza può anche interrompersi: "Mi annoio a stare dietro ad una situazione del genere".

La replica dell'ex di Belen Rodriguez

Dopo avere ascoltato la versione di Sophie Codegoni, Gianmaria ha cercato di spiegare che da parte sua non c'è solamente un'attrazione fisica.

Alle accuse della 19enne di non avere un dialogo, l'ex compagno di Belen Rodriguez ha chiosato: "Tu vieni mai a parlare con me?". Inoltre, il "vippone" ha fatto presente che il dialogo tra i due viene a mancare perché lei non lo guarderebbe mai negli occhi quando esprime un parere.

L'ipotesi di alcuni telespettatori

Nella serata di mercoledì 27 ottobre, al GFVip è atterrato un drone con un messaggio.

Nella busta c'era un messaggio anonimo: "I nostri cuori sono lontani da troppo tempo, non vedo l'ora di poterti parlare guardandoti negli occhi". Sebbene il messaggio non abbia avuto alcuna firma e destinatario, alcuni utenti del web sono convinti che il drone sia stato indirizzato a Sophie Codegoni. Secondo loro, l'ex tronista avrebbe cambiato atteggiamento verso Gianmaria dopo quel messaggio. Ovviamente, si tratta solo di supposizioni in quanto sono solo pensieri formulati dagli internauti.