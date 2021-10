Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Fino all'ultimo battito, nella quinta puntata che andrà in onda giovedì 21 ottobre su Rai 1 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, nel nono e nel decimo episodio della fiction con protagonisti Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero, Cosimo scoprirà il tradimento di Diego. Infatti, quest'ultimo sarà in grave pericolo e verrà picchiato da Cosimo. Ad un certo punto il boss si sentirà male e Diego, grazie alla sua professione, salverà la vita all'uomo e si salverà anche lui da morte quasi certa.

Infine, il medico farà un patto con il personaggio interpretato da Fortunato Cerlino che potrà renderlo definitivamente libero.

Diego verrà picchiato brutalmente da Cosimo

Nella quinta puntata in onda giovedì 21 ottobre andranno in onda il nono e il decimo episodio della Serie TV Fino all'ultimo battito. In questo quinto appuntamento, Diego si ritroverà con le spalle al muro, in quanto verrà scoperto il suo tradimento ai danni del boss Cosimo Patruno. Quest'ultimo infatti dirà ai suoi uomini di portargli il medico vivo, in quanto vorrà finirlo con le sue stesse mani. E infatti, gli scagnozzi di Cosimo andranno a prelevare il medico e lo porteranno dal mafioso.

Tutto questo rappresenterà un duro colpo per la relazione con Elena che nel frattempo, starà aspettando invano il suo futuro marito nella cattedrale dove avrebbero dovuto celebrare il loro matrimonio.

Cosimo però non avrà nessuna pietà per niente e per nessuno, in quanto picchierà furiosamente Diego, ma subito dopo si sentirà male e avrà un malore.

Diego salverà la vita al mafioso per ottenere in cambio la sua libertà

Mentre Cosimo starà picchiando Diego, quest'ultimo si accorgerà che il mafioso sta molto male. A quel punto, il medico potrebbe anche lasciarlo morire, ma la sua coscienza e la sua professione non glielo permetteranno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infatti, nel momento in cui Patruno si riprenderà, il protagonista gli proporrà un patto: il medico opererà Cosimo e gli salverà la vita, in cambio però chiederà di tornare ad essere un uomo libero e non avere più nulla a che fare con l'ambiente criminale di cui il personaggio interpretato da Fortunato Cerlino fa parte. Il boss accetterà la proposta di Diego.

Poco dopo, il medico tornerà dalla sua famiglia e inventerà delle scuse per giustificare la sua assenza, per essere sparito per ore e per il fatto che è tornato con diverse ferite su tutto il corpo. Intanto, Rocco non crederà ad una sola parola detta da Diego e inizierà a sorvegliarlo.

Invece, Mino trascorrerà una notte in prigione e senza dire nulla a sua madre Rosa, incontrerà suo nonno.