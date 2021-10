Mistero intorno all'assenza di Raffaella Fico nello studio del Grande Fratello Vip nella puntata in prima serata di lunedì. In tanti si sono chiesti come mai la showgirl non fosse seduta insieme agli altri eliminati dal reality. A dare una clamorosa indiscrezione è stato poche ore fa Amedeo Venza sul suo profilo Instagram. Tutto sarebbe legato all'accusa rivolta a Soleil di aver pronunciato una frase considerata razzista qualche settimana fa, episodio poi dimenticato e archiviato come non fondato. I fan del programma si erano scatenati sui social e una parte del pubblico aveva addirittura chiesto l'eliminazione della concorrente.

Gf Vip: perché Raffaella Fico non era in puntata? Parla Amedeo Venza

Il termine che tanto aveva fatto infuriare alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip pronunciato da Soleil è stato poi considerato non legato ad alcuna interpretazione razzista. La cosa era quindi scemata e, nonostante tutto, Soleil aveva chiesto più volte scusa, assicurando di non aver avuto alcuna intenzione di offendere nessuno.

La faccenda sembrava morta e sepolta, fino a poco fa, quando sul profilo ufficiale Instagram dell'informato Amedeo Venza è apparso un suo video nel quale ha lanciato un'indiscrezione clamorosa. Stando alle informazioni da lui ricevute, pare che Raffaella Fico sia stata assente dallo studio del Grande Fratello Vip perché impegnata a denunciare Soleil

Amedeo Venza parla di una denuncia ai danni di Soleil

Nella sua clip, Venza precisa di non conoscere Raffaella Fico personalmente ma, a fronte delle tante domande sulla sua assenza nello studio del Gf Vip, si sarebbe informato.

Voci (non confermate, precisiamo) dicono che la showgirl avrebbe denunciato Soleil per la frase incriminata pronunciata all'interno della casa. Se così fosse, le cose per Sorge si farebbero complicate, anche perché Alfonso Signorini dovrebbe decidere se metterla al corrente oppure no.

Amedeo Venza si è domandato se Soleil verrà a sapere della presunta denuncia e, soprattutto, se Raffaella Fico confermerà o smentirà oppure confermerà queste indiscrezioni che stanno facendo il giro del web.

Di certo la faccenda si fa complicata e bisognerà vedere come evolveranno le cose.

Qualcosa in più si saprà nella puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda nella prima serata di venerdì 29 ottobre, sempre che Signorini decida di parlarne. E, se le cose stessero davvero così, per Soleil non sarà facile restare nella casa sapendo di cosa la aspetta fuori. Vedremo se Raffaella Fico si esporrà e se farà chiarezza su quanto successo. Intanto, sui social, i fan del programma stanno inondando di commenti il video di Amedeo Venza.