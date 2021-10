Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la fiction Fino all'ultimo battito che vede protagonisti Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Placido. Le anticipazioni sulla programmazione rivelano che il prossimo giovedì 14 ottobre andrà in onda la quarta puntata che si rivelerà ricca di colpi di scena e sorprese. Occhi puntati in primis su Elena che si ritroverà a dover mettere in discussione il suo rapporto con Diego, dopo la scoperta di un tradimento.

Elena scopre il tradimento di Diego: anticipazioni Fino all'ultimo battito quarta puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la quarta puntata di Fino all'ultimo battito in onda il 14 ottobre in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Elena si ritroverà ad assistere a una scena che farà crollare le sue certezze e che la metterà in grande crisi.

La donna, infatti, vedrà Diego mentre si scambia un bacio appassionante con Rosa. Scioccata da questo tradimento, Elena andrà subito dal suo uomo per chiedere spiegazioni e scoprire il motivo di questo suo gesto. Diego, però, preferirà non raccontarle la verità su quello che è il dramma che sta vivendo e così proverà a discolparsi, dicendo che è stato solo un momento di debolezza.

La reazione di Elena, però, di fronte alla giustificazione di Diego non sarà affatto delle migliori: la donna apparirà furiosa al punto da prendere in considerazione l'idea di annullare definitivamente le loro nozze. L'uomo riuscirà a farle cambiare idea?

Vanessa continua a peggiorare: trama Fino all'ultimo battito 14 ottobre

E poi ancora, le anticipazioni della quarta puntata in programma giovedì 14 ottobre su Rai 1 rivelano che Diego si metterà al lavoro con Bashir, così da poter studiare un nuovo piano, che gli permetterà di far arrestare Cosimo.

Intanto all'interno dell'ospedale finalmente verrà acquistato il VAD per Vanessa mentre si prospettano le dimissioni di Paolo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tuttavia, il quadro clinico di Vanessa continua a non essere dei migliori: le sue condizioni di salute peggioreranno sempre più mettendola così in serio pericolo.

Rai 1 leader degli ascolti grazie alla fiction con Marco Bocci

Una quarta puntata che promette grandi emozioni e colpi di scena per tutti gli spettatori di Fino all'ultimo battito, che in queste prime settimane di programmazione è stata accolta positivamente dal pubblico.

La media attuale della Serie TV con protagonisti Bocci e Guaccero arriva a sfiorare la soglia dei 4 milioni di spettatori a puntata.

Numeri che hanno sempre permesso alla fiction di doppiare gli ascolti del prime time di Canale 5, complice la messa in onda del poco fortunato Star in the Star, lo show condotto da Ilary Blasi che non ha brillato dal punto di vista auditel.