L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato per tutta la stagione tv 2021/2022. Al centro delle trame continuerà ad esserci l'amatissimo Vittorio Conti, ormai considerato il vero protagonista assoluto di questa seguitissima soap che tutti i giorni appassiona una media di circa due milioni di spettatori, registrando anche picchi del 18-19% di share. I colpi di scena non mancheranno e in futuro ci sarà spazio per le vicende di Vittorio Conti, che deciderà di dare una svolta alla sua vita sentimentale.

Retroscena Il Paradiso delle signore 6: Vittorio dimentica Marta

Nel dettaglio, Vittorio è al centro delle puntate de Il Paradiso delle signore 6 per il suo nuovo percorso lavorativo e professionale, che ben presto però lo porterà a scontrarsi anche con il padre della sua ex moglie Marta Guarnieri, che ha scelto di intraprendere un nuovo percorso professionale in America.

Ma cosa succederà in futuro? Marta tornerà in scena oppure no? Stando a quanto apprende Blasting News, al momento non è previsto nessun ritorno dell'attrice Gloria Radulescu, la quale ha scelto di lasciare il cast della soap opera di Rai 1, per potersi dedicare a nuovi progetti professionali.

Di conseguenza, Marta non ritornerà al Paradiso e ben presto per Vittorio arriverà il momento di chiudere con il passato e di voltare pagina in maniera definitiva.

Un nuovo amore per Vittorio Conti

Gli ultimi retroscena sulle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Vittorio si renderà conto che bisogna lasciarsi alle spalle la relazione vissuta con Marta, visto che la donna ha scelto liberamente di andare via rifiutando anche la proposta di Conti di stare insieme e di continuare insieme il loro percorso di vita.

Per Vittorio, infatti, arriverà una nuova donna in grado di fargli battere il cuore e, soprattutto, in grado di farlo chiudere per sempre con quel passato che gli ha causato non poche sofferenze.

Chi sarà questa donna che gli farà battere di nuovo il cuore? In pole position sembra esserci l'affascinante Tina Amato.

Il ritorno di Dante Romagnoli: retroscena Il Paradiso 6

E poi ancora, gli ultimi retroscena sulle prossime puntate de Il Paradiso 6, rivelano che ci sarà spazio anche per un altro gradito ritorno in scena.

Trattasi di Dante Romagnoli, che il pubblico della soap ha avuto modo di conoscere e vedere nella stagione precedente, quando mise in crisi il rapporto tra Marta e Vittorio.

Alla fine, però, Dante non era riuscito ad avere la meglio nel cuore di Marta, nonostante avesse provato a conquistarla.

A cosa sarà dovuto questo ritorno a Milano di Dante Romagnoli? Sarà un passaggio fugace oppure no? Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap Rai.