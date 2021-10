Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono tornati insieme. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, in edicola mercoledì 27 ottobre, i due coniugi hanno spiegato come è maturata la scelta di ritornare insieme. In particolare, la ballerina professionista di Amici di Maria ha fatto presente che non c'è stato un momento particolare, ma la voglia.

Il precedente

Un anno e mezzo fa circa, la coppia Todaro-Tocca finì su tutti i giornali di Gossip per la fine del matrimonio. A causare l'addio tra i due coniugi, era stato un tradimento di Francesca. Dal momento che la vita di coppia non andava più a gonfie vele, la ballerina aveva intrapreso una relazione con Valentin Dimutru -all'epoca allievo di Amici.

Nonostante la fine del matrimonio, i due avevano continuato a manfestare affetto l'uno nei confronti dell'altra. In particolare, Todaro aveva continuato a spendere delle parole di stima verso l'ex moglie e mamma di sua figlia Jasmine.

Il ritorno di fiamma è ufficiale

Dopo giorni di rumors sul presunto ritorno di fiamma tra i due coniugi, nella puntata di Amici 21 in onda domenica 24 ottobre, la coppia si è scambiata un bacio. Nell'intervista Raimondo ha spiegato che da un lato c'erano lui e Francesca mentre dall'altro quello che volevano i fan. In merito a quanto accaduto nella puntata di Amici, il maestro di danza ha riferito che se lo aspettava di finire nel mirino di Pio e Amedeo, essendo l'ultimo arrivato nel programma di Maria De Filippi.

Tuttavia, l'insegnante di danza ha commentato in modo positivo l'accaduto: "Alla fine è stato un momento tenero e comico".

A fare eco a Todaro, ci ha pensato Francesca Tocca. La diretta interessata ha parlato di come è maturato il ritorno di fiamma con il marito. Di preciso i due coniugi si sono riavvicinati la scorsa estate, ma non c'è stato un momento specifico.

La ballerina professionista del talent show ha chiosato: "A un certo punto ho sentito che la mia volontà era quella di stare vicino a lui". Tocca non ha nascosto di avere avuto paura di perdere il marito per sempre, dopo tutto quello che era accaduto. Alla fine, però, l'amore tra i due ha avuto la meglio.

Francesca elogia De Filippi

Durante l'intervista Raimondo Todaro ha parlato anche della breve relazione della moglie con Valentin. Il maestro di danza siciliano ha spiegato che la coppia si è ritrovata su tutti i giornali di gossip, nonostante avesse tenuto la notizia segreta. A detta di Raimondo, non aveva senso parlare di un momento così doloroso. Tuttavia, per coerenza la coppia ha deciso di non fare uscire in modo spontaneo neanche il ritorno di fiamma.

Dal canto suo, Francesca Tocca si è sentita in dovere di ringraziare Maria De Filippi. La ballerina ha spiegato che la conduttrice a modo suo le è stata molto vicina, nonostante avesse commesso degli errori. Inoltre, la conduttrice di Amici ha fatto una cosa molto importante per Tocca: "Non mi ha giudicata".