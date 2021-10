Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, la seguitissima soap opera di Rai 3 che tutte le sere appassiona una media di circa due milioni di spettatori. Occhi puntati in primis sulle vicende del giovane Mattia: il giovane rider è il vero aggressore di Susanna ma, la verità non è ancora venuta fuori nelle puntate della soap. E così Mattia continua ad essere pericolosamente a piede libero e, nel corso dei nuovi episodi, si avvicinerà in maniera sospetta alla giovane Rossella, che potrebbe ritrovarsi in serio pericolo.

Rossella finisce nel mirino del pericoloso Mattia: anticipazioni Un posto al sole

Nel dettaglio, dopo un incidente Mattia è corso in ospedale per farsi medicare ed ha trovato Rossella che, in maniera molto paziente e professionale, si è presa cura del ragazzo.

Peccato, però, che Mattia abbia frainteso la situazione ed ha visto negli atteggiamenti di Rossella, quelli di una ragazza interessata ad essere corteggiata.

Sta di fatto che, nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole previste su Rai 3, Mattia diventerà sempre più pericoloso in primis nei confronti della ragazza.

Mattia potrebbe far del male a Rossella nelle nuove puntate di Upas

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Mattia cercherà in tutti i modi di accorciare le distanze nei confronti della figlia di Silvia e Michele e andrà su tutte le furie nel momento in cui qualcuno proverà ad intromettersi in questa situazione.

In questo modo, quindi, Mattia non farà altro che mostrare sempre più i suoi chiari segnali di rabbiosa insofferenza nei confronti del genere femminile e tutto questo potrebbe portare a delle conseguenze a dir poco nefaste.

Dopo aver fatto del male brutalmente a Susanna, al punto da ridurla in fin di vita, non si esclude che Rossella possa finire nelle grinfie del giovane rider.

Cosa succederà a questo punto nelle nuove puntate di Un posto al sole? Non si esclude che Rossella possa ritrovarsi in serio pericolo e che Mattia possa far del male anche alla figlia di Silvia.

Le ultime novità sul discusso cambio programmazione di Un posto al sole

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e quali saranno le prossime mosse del pericoloso rider Mattia, le ultime indiscrezioni riguardanti il possibile cambio programmazione di Un posto al sole, rivelano che da parte della Rai potrebbe esserci un dietrofront.

Stando a quanto riportato sul web, l'idea di puntare su un nuovo talk show politico da trasmettere su Rai 3 nella fascia dell'access prime time, in sostituzione di Un posto al sole, starebbe perdendo quota e quindi la soap dovrebbe restare ferma e salda nel suo slot orario storico di programmazione.