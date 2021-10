Nel corso della puntata serale di ieri del Grande Fratello Vip 6, si è tornato a parlare del caso delle principesse Selassiè e del fatto che, in realtà, non avrebbero alcun titolo nobiliare. Una notizia che è venuta fuori in questi giorni e che ha scatenato accese polemiche sul web e sui social. Sta di fatto che Alfonso Signorini ha messo le tre sorelle al corrente di quello che stava accadendo fuori dalla casa di Cinecittà, compresa la notizia secondo cui il padre delle ragazze sarebbe carcerato in Svizzera.

La verità sulle sorelle Selassiè al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, le tre sorelle Selassiè sono state convocate in disparte dal conduttore del Grande Fratello Vip 6 per fare un po' di chiarezza su quanto sta accadendo in queste settimane fuori dalla casa più spiata d'Italia.

Per prima cosa si è parlato del fatto che il padre delle tre ragazze si trovi in carcere in Svizzera: una versione dei fatti che è stata confermata in diretta televisiva da Clarissa, Jessica e Lulù, le quali hanno ammesso di sapere già di questa vicenda, dato che il loro papà è finito in prigione prima ancora che iniziasse l'avventura del reality show Mediaset.

Successivamente, poi, si è parlato anche del caso legato al finto titolo nobiliare che avrebbero e, quindi, che non sarebbero delle vere principesse.

Jessica, Clarissa e Lulù fanno chiarezza sul loro titolo durante la diretta del GF Vip

Le tre sorelle Selassiè hanno spiegato che 47 anni fa c'è stata, ne loro paese, una rivoluzione, durante la quale venne spodestato il loro bisnonno. Molti componenti della famiglia non fecero in tempo a scappare, mentre il loro papà si.

Di conseguenza, arrivò in Italia, dove fu costretto a cambiare nome per salvarsi la vita.

Insomma, una versione dei fatti con la quale le tre sorelle hanno rigettato al mittente le accuse e i sospetti che, nel corso di queste giornate sono stati mossi contro loro e la famiglia.

Jessica, Clarissa e Lulù hanno così spiegato di non aver mentito e per fare ulteriormente chiarezza, anche la famiglia delle tre ragazze ha scelto di diramare un comunicato stampa ufficiale col quale hanno messo a tacere definitivamente le indiscrezioni di queste ore.

La famiglia Selassiè rompe il silenzio sul caso 'finte principesse'

La famiglia Selassiè ha fatto sapere che esistono documenti ufficiali che attestano la loro discendenza nobiliare e sono pronti a tirarli fuori nelle sedi opportune, nel caso in cui ce ne fosse davvero bisogno.

"Non meritano la sofferenza di questa gogna mediatica", ha fatto sapere la famiglia nel comunicato stampa ufficiale, chiedendo poi alle ragazze di non farsi turbare da queste notizie che circolano in rete e sui social.