Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e, al centro dell'attenzione mediatica, continua ad esserci la giovane Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e donne che in queste settimane è al centro dell'attenzione in primis per il suo avvicinamento con Gianmaria Antinolfi, ex fidanzato di Belen e Soleil Sorge. I due, nel corso degli ultimi giorni si sono lasciati andare alla passione travolgente e Sophie è stata duramente criticata sul web e sui social, al punto che Tina Cipollari ha scelto di intervenire per prendere le sue difese pubblicamente.

Sophie e Gianmaria, si accende la passione al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Sophie Codegoni è una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Dopo la sua parentesi a Uomini e donne, la ragazza ha continuato a tenere banco sui social, diventando nel giro di poco tempo una influencer molto richiesta.

Varcata la soglia della porta di Cinecittà, la bella Sophie ha subito stregato e conquistato il cuore del latin lover Gianmaria Antinolfi, ex fidanzato di Soleil Sorge, anche lei presente nella casa del GF Vip 6.

In un primo momento, Sophie non si è sbilanciata più di tanto nei confronti di Gianmaria ed ha scelto di tenerlo un po' a distanza, ritenendo di non credere nella sua buona fede e in questo sentimento che poteva nascere tra le mura domestiche di Cinecittà.

L'ex tronista Sophie Codegoni sommersa di critiche

Tuttavia, sabato sera Sophie ha scelto di lasciarsi andare alla passione e incurante delle possibili critiche, ha trascorso la notte nello stesso letto di Gianmaria.

I due si sono lasciati andare a dei momenti di intimità, con tanto di baci, coccole e carezze che non sono passati inosservati.

Nel corso della nuova puntata serale del Grande Fratello Vip 6 trasmessa lunedì sera su Canale 5, Alfonso Signorini ha chiesto un confronto a tre tra Sophie, Gianmaria e Soleil.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tina Cipollari si schiera in difesa di Sophie al Grande Fratello Vip

La reazione della Sorge nei confronti dell'ex tronista di Uomini e donne non è stata tenera e la ragazza si è ritrovata al centro di accese polemiche e commenti poco carini anche da parte degli altri concorrenti presenti in casa.

Tuttavia, sui social, Sophie ha potuto contare sull'appoggio di una persona che conosce bene.

Trattasi di Tina Cipollari, l'opinionista di Uomini e donne, che ieri sera ha scelto di schierarsi apertamente e pubblicamente in difesa di Sophie.

"Sophie ti ho conosciuta e so quanto vali, sei una ragazza coraggiosa, educata e sensibile, sei bella fuori e dentro. Hai tutto il mio appoggio e la mia stima, ti voglio bene", ha scritto Cipollari sui social schierandosi così in difesa dell'ex tronista.