L'ex volto di Temptation Island Delia Duran è tornata a parlare di suo marito Alex Belli, concorrente del Grande fratello Vip 6. In un'intervista a Casa Chi, l'attrice ha ammesso che è gelosa dell'attore, ma non pensa che dentro o fuori della casa di Cinecittà possa fare qualcosa volto a ferire sia lei che la sua famiglia. Inoltre, Delia ha parlato anche delle donne del Gf Vip, e ha mandato anche un messaggio alla concorrente Sophie Codegoni.

Delia: 'Alex è cambiato tantissimo'

L'attore di Centovetrine ha alle spalle un matrimonio finito male con la modella slovacca Katerina Raniakova.

Poi è stato fidanzato con l'influencer Mila Suarez, relazione che sarebbe naufragata naufragata per mancanza di lealtà. La giornalista ha chiesto a Duran qual è il suo commento davanti alle parole dell'ex fidanzata dell'attore, Mila Suarez, che ha detto che prima o poi tradirà anche lei: "Io conosco Alex benissimo, è cambiato tantissimo - ha risposto la modella e poi ha aggiunto - non penso che sia così stupido a fare del male a me e alla sua famiglia". Intanto, la modella non ha nascosto che è molto gelosa di suo marito.

'Sophie Codegoni deve rispettare le persone sposate'

La clip di presentazione dell'ex tronista Sophie Codegoni ha provocato molta rabbia alla moglie di Alex. Prima di entrare nella casa più spiata d'Italia, la 19enne aveva detto di essere interessata all'attore, anche se era sposato.

Dopo quest'affermazione, Delia ha pubblicato una storia su Instagram, in cui sottolineava che suo marito non era andato al Gf Vip per cercare altre donne, 'minacciando' di portarlo via dal reality se avesse visto un avvicinamento. E, dopo un mese da quell'episodio, il giornalista Gabriele Parpiglia ha chiesto all'attrice che cosa direbbe ora alla gieffina.

"Sophie ha detto una battuta infelice nei confronti del nostro rapporto - ha dichiarato Delia e poi ha proseguito - deve rispettare le persone sposate". Infine, la venezuelana ha voluto sottolineare che ha rivalutato la figura di Codegoni e pensa che sia una ragazza intelligente e non si è avvicinata ad Alex.

Duran: 'la vicinanza con Lulù non mi da fastidio'

La modella ha commentato anche l'atteggiamento di Lucrezia Selassié nei confronti di Alex. Secondo Delia, la principessa avrebbe bisogno di aiuto e d'affetto.

"Ho visto tanto dolore dentro Lulu quando ha raccontato la storia degli abusi'' - ha dichiarato la moglie di Belli e poi ha chiosato: ''Il suo avvicinamento con Alex è questione di sicurezza e d'affetto".