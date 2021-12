L'ex concorrente del Grande fratello Vip 6, Alex Belli continua ad essere al centro del gossip, a causa del triangolo amoroso che lo vede coinvolto insieme a Delia Duran e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soleil Sorge.

Il 39enne non ha avuto problemi ad ammettere di essere innamorato della modella italo-americana dentro la casa più famosa d'Italia, anche se fuori dal reality aveva una moglie disperata che lo aspettava. Ma a prescindere, l'attore di Centrovetrine ha dichiarato in un'intervista per Casa Chi che non vuole cancellare niente di quello che è successo con la sua compagna d'avventura, Sorge.

Per il momento, Alex non sa nemmeno come continuerà il suo rapporto con l'ex coinquilina, quando uscirà dalla casa di Cinecittà.

Alex: 'Non voglio cancellare niente'

L'attore è stato nella bocca di molti spettatori del GF Vip, per il suo comportamento scorretto nei confronti di sua moglie. Nel corso dell'intervista, Belli ha ammesso che in diverse cose ha ceduto e per questo ha chiesto scusa a Delia, che momentaneamente sta vivendo male e che ha tutto il diritto di essere una donna ferita.

"Stiamo provando a recuperare questa parte - ha dichiarato Alex e poi ha aggiunto - ma non voglio cancellare quello che è successo con Soleil". In termini di continuità del rapporto d'amicizia con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, l'attore ha detto: "Le avevo promesso di venire anche qui nel mio studio fotografico, ma non lo so come si svolgeranno le cose fino alla sua uscita".

Belli: 'Noi non siamo una coppia aperta, ma libera mentalmente'

La giornalista Azzurra Della Penna ha chiesto ad Alex di spiegare come ci riesce di essere sposato ma allo stesso tempo libero di innamorarsi di un'altra donna. L'attore ha spiegato che lui e sua moglie non sono una coppia aperta, ma sono una coppia libera mentalmente.

"Anche se sono impegnato io posso giocare e scherzare con un'altra donna o un'amica, questo é il nostro concetto" - ha chiosato Belli. Per quanto riguarda il vincitore di questa edizione, l'attore vorrebbe vedere trionfare il nuotatore Manuel Bortuzzo. "L'ho sempre apprezzato, mi ha dato tantissima forza, non lo so da dove la prende - ha chiosato l'ex gieffino.

'Sono provocatorio, ma non geloso'

Un altro concorrente del Grande Fratello Vip 6, di cui si parla ultimamente è anche Alessandro Basciano, ma ad Alex non piace il suo gioco, anzi lo ha definito un copia-incolla. A riguardo, la giornalista Della Penna gli ha chiesto se era un po' geloso di lui.

"Non ho né invidia, né tanto meno gelosia - ha risposto Belli e poi ha chiosato - non me ne frega di lui. Sono provocatorio ma mai geloso".