Tra i volti noti di Uomini e donne vi è sicuramente Giorgio Manetti, noto al pubblico per la sua tormentata storia d'amore con la dama torinese Gemma Galgani. I due, per diverso tempo, hanno tenuto banco in trasmissione con le loro vicende sentimentali e Gemma non ha mai nascosto che il cavaliere toscano è stato uno degli uomini più importanti tra quelli conosciuti nel programma di Maria De Filippi. A distanza di qualche anno da quell'avventura televisiva, però, la vita di Giorgio è completamente cambiata e oggi il cavaliere ha scelto di darsi alle televendite in tv.

La love story tra Gemma e Giorgio infiammò Uomini e donne

Nel dettaglio, la love story tra Gemma e Giorgio ha tenuto banco per diverso tempo nello studio di Uomini e donne trono over.

Tutto sembrava procedere per il verso giusto, fin quando la dama non si rifiutò di andare via dalla trasmissione per vivere la sua storia d'amore con Manetti e da quel momento la loro relazione si interruppe.

Giorgio, però, a distanza di anni resta ancora oggi una persona a dir poco importante nel percorso sentimentale di Gemma a Uomini e donne.

Recentemente, complice il fatto che il cavaliere è tornato single, si era parlato anche di un suo possibile ritorno in trasmissione ma alla fine non si è concretizzato.

La nuova vita di Giorgio Manetti: l'ex di Gemma Galgani si dà alle televendite

Giorgio, infatti, ha scelto di cambiare vita: il cavaliere del trono over ha ammesso in una recente intervista che non vuole più tornare in studio a Uomini e donne e che ormai la sua vita ha preso una piega del tutto diversa.

In attesa di ritrovare la donna della sua vita, Giorgio ha scelto di darsi al mondo delle televendite.

Da qualche settimana, infatti, l'ex fidanzato di Gemma Galgani è tornato in televisione, su un canale nazionale, dove ha intrapreso la carriera di televenditore.

Nelle sue promozioni Giorgio sponsorizza una famosa ditta che si occupa della vendita di materassi e proprio per motivo, alcuni fan social, hanno ribattezzato l'ex di Gemma come il "nuovo Giorgio Mastrota".

I complimenti di Giorgio per Isabella, la nemica di Gemma a U&D

Insomma un percorso decisamente diverso da quello che aveva intrapreso a Uomini e donne, capitolo che ormai Giorgio considera chiuso.

Il cavaliere, però, in merito alle dame del parterre over che popolano in questi mesi la celebre trasmissione Mediaset, ha ammesso di sentire un certo feeling nei confronti di Isabella Ricci, la nuova dama che ha conquistato il pubblico da casa.

Giorgio ha ammesso che con lei non si stancherebbe mai e che sicuramente potrebbe essere la sua donna ideale tra quelle presenti in trasmissione.