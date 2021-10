Nelle ultime settimane gli spettatori del Grande Fratello Vip hanno potuto assistere prima a un forte avvicinamento tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié e poi a una netta separazione per volere dello sportivo.

Tutto questo ha creato scompiglio all'interno della casa più spiata d'Italia, soprattutto perché è stato impossibile non notare gli atteggiamenti adottati da Lulù per ricevere un po' di attenzioni. La ragazza, infatti, più volte ha cercato un contatto fisico con Manuel, a volte superando anche i limiti della civile convivenza. Il giovane, alla fine, ha deciso di dire basta e di mettere le cose in chiaro.

Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Grande Fratello Vip, Lulù ha chiesto a Manuel un chiarimento

Nell'ultima puntata del GF Vip, andata in onda lunedì 11 ottobre, Alfonso Signorini è stato piuttosto risoluto con Lulù. L'ha rimproverata per il suo comportamento e le ha detto di rispettare i desideri di Manuel. La principessina, però, subito dopo, è apparsa più confusa che mai. Per questo motivo, nelle ultime ore, ha deciso di confrontarsi con Manuel, in modo da poter comprendere cosa aspettarsi dal loro rapporto: "Vorrei capire fin dove posso andare. Cioè, se voglio abbracciarti vorrei essere libera di farlo senza pensarci".

La ragazza ha quindi espresso il bisogno di un contatto fisico. Inoltre, ha chiesto anche di poterlo coccolare in qualsiasi momento.

Ovviamente, la risposta di Manuel è stata negativa. Ormai è chiaro a tutti, tranne che a Lulù, quali sono le reali intenzioni del nuotatore.

Anche gli utenti dei social appaiono esasperati dagli atteggiamenti soffocanti di Lulù. In pochi, infatti, hanno dato sostegno alla concorrente.

Manuel Bortuzzo vuole stare lontano da Lulù

Manuel Bortuzzo ha smesso di tergiversare e ha ammesso il suo desiderio: stare lontano da Lulù Selassié. Vuole vivere serenamente il suo percorso all'interno del reality di Canale 5, senza doversi difendere da approcci indesiderati: "Se una cosa non nasce, non nasce".

Manuel ha continuato chiedendo alla ragazza di non abbracciarlo perché non è una cosa che fa per lui.

È difficile, infatti, che si lasci andare a simili manifestazioni di affetto.

Ovviamente, Lulù non è stata affatto contenta della risposta ricevuta. Per difendere il suo desiderio di coccole, ha fatto notare a Manuel che tutti all'interno del Grande Fratello Vip si abbracciano, ma lo sportivo non ha cambiato idea ed è rimasto fermo sulla sua posizione.

Per scoprire come evolverà il rapporto tra i due basterà semplicemente continuare a seguire i prossimi appuntamenti con il Grande Fratello Vip. È inoltre probabile che Alfonso Signorini, nella puntata di domani, torni sull'argomento.