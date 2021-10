Clarissa Selassié e Soleil Sorge al GF Vip non nutrono una particolare simpatia l'una nei confronti dell'altra. Tuttavia, nella giornata di domenica 17 ottobre, la Principessa ha deciso di parlare con la coinquilina. Nel dettaglio, Clarissa ha riportato alcuni commenti "poco carini" di Manila Nazzaro sull'influencer italo-americana.

La confidenza di Clarissa

Dopo un mese di convivenza "forzata" al GF Vip, Clarissa Selassié sembra non riuscire ad instaurare un legame con Soleil Sorge. Nonostante le due "vippone" non godano di un ottimo rapporto, nel pomeriggio di domenica 17 ottobre, si sono ritrovate a parlare.

In particolare, la sorella di Lulù e Jessica Selassié ha "smascherato" Manila Nazzaro.

Come spiegato dalla gieffina, in puntata è stato un fulmine a ciel sereno la nomination dell'ex Miss Italia a Raffaella Fico. Il motivo? Per tutta la settimana, Manila avrebbe sparlato alle spalle dell'influencer italo-americana: "24 ore fa parlava male di te". Clarissa ha fatto sapere che la compagna di Lorenzo Amoruso ha fatto dei commenti poco carini su Soleil: "Diceva che fingevi per avere le clip in puntata". A detta della Principessa, le cose dette da Manila su Sorge sarebbero state piuttosto dure.

Dunque, il consiglio che "Clari" si è sentita in dovere di dare alla coinquilina è quello di affrontare l'argomento con la diretta interessata.

In realtà, le dichiarazioni di Manila sono state già trattate nella decima puntata del reality show. Ovviamente, i commenti di Nazzaro hanno creato ulteriori spaccature all'interno della casa più spiata d'Italia.

I commenti di Manila

A poche ore dalla messa in onda della puntata di venerdì 15 ottobre, Manila Nazzaro aveva sollevato dei dubbi sul trio composto da Soleil, Gianmaria e Sophie.

Nel dettaglio, l'ex Miss Italia aveva accusato i tre coinquilini di litigare per finta: "Non mi faccio prendere in giro". La diretta interessata ha sostenuto che i tre concorrenti del GFVip andrebbero d'accordo tutta la settimana, per poi discutere per cose banali poco prima della diretta del reality show.

A detta della compagna di Lorenzo Amoruso, Codegoni-Sorge-Antinolfi avrebbero questo atteggiamento per avere clip in puntata: "Qui cercano le polemiche?

E io smaschero". Non contenta, la diretta interessata aveva espresso il suo pensiero anche all'ex tronista di Uomini e Donne: "Questa è una recita Sophie. Se non sei d'accordo con loro, dissociati". Tale pensiero era stato condiviso anche Francesca Cipriani. Quest'ultima aveva rivelato di essere al corrente di questo tipo di dinamiche già dal mese di agosto. Secondo la showgirl di Popoli, non ci sarebbe nulla di male nell'avere una strategia al Grande Fratello Vip.