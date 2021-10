Tre "vipponi" del GF Vip sono finiti nel mirino di alcuni coinquilini. Stiamo parlando di Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi.

Secondo Francesca Cipriani, i tre coinquilini si sarebbero messi d'accordo per creare delle finte dinamiche all'interno del Reality Show.

Il pensiero della showgirl

La scorsa notte, Manila Nazzaro ha sollevato dubbi sul trio Soleil-Gianmaria-Sophie. A detta dell'ex Miss Italia, i tre "vipponi" litigherebbero solamente per avere delle clip durante la diretta del GF Vip. Ad alimentare il sospetto sui tre concorrenti, ci ha pensato Francesca Cipriani.

La showgirl ha sparato a zero sul trio Sorge-Codegoni-Antinolfi: "Si sta avverando quello che sapevo già ad agosto". La 37enne di Popoli ha spiegato di avere preso parte ad alcune cene prima di partecipare al reality show di Canale 5, in cui giravano già queste voci. Sulla base di quanto visto nella casa più spiata d'Italia, la diretta interessata ha chiosato: "Lo vedo se uno recita e si capisce benissimo". Cipriani ha fatto sapere di avere amici in comune con i tre "vipponi" e di essere stata messa in guardia.

Secondo il parere di Francesca, non c'è nulla di male a mettere in atto una strategia poiché ognuno gioca le sue carte come vuole. Tuttavia, la showgirl è convinta che al pubblico da casa non interessi vedere la gente litigare sempre per le stesse cose: "Hanno stufato, basta dai".

Infine, la gieffina ha sostenuto che Sorge, Codegoni e l'ex fidanzato di Belen Rodriguez discutano in continuazione prima di ogni diretta solamente perché non avrebbero degli argomenti di cui parlare.

Cipriani parla con Sophie

Dopo avere reso pubblico il suo pensiero, Francesca Cipriani ha deciso di parlarne con la diretta interessata.

La 37enne, parlando con Sophie Codegoni, l'ha invitata a prendere le distanze da Soleil e Gianmaria se non è d'accordo con loro. Francesca ha spiegato all'ex tronista che, prima di entrare al GF Vip, giravano delle voci sul fatto che lei e Soleil avrebbero creato delle finti liti per fare dinamica: "Se non stai recitando, distaccati".

Cipriani si è sentita in dovere di dare un consiglio alla coinquilina: "Se lei (Soleil) ti stuzzica, tu ignorala". La showgirl ha spiegato che se Codegoni non si dissocia da certe dinamiche, gli altri concorrenti del reality show continueranno a pensare "male" su loro tre.

Le parole di Manila e Jo Squillo

A quanto pare, anche Manila Nazzaro e Jo Squillo sembrano pensarla allo stesso modo. L'ex Miss Italia ha parlato di "teatrini" e ha fatto sapere di non volere essere presa in giro dopo 23 anni di televisione. Inoltre, Nazzaro ha fatto sapere che preferisce restare meno nella casa del GF Vip ma apparire per come è nella realtà. Dal canto suo, anche Jo Squillo ha invitato Sophie Codegoni a dissociarsi da questi atteggiamenti altrimenti tutti penseranno che il trio sia d'accordo.

La stessa Jo ha fatto presente che lei alla sua età vuole solo lasciare ricordi belli al reality show e al pubblico del piccolo schermo: "Non litigo per il cibo o lancio bicchieri".