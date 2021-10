È tempo di rivelazioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 e, in queste ultime ore, ha colpito la confessione di Giucas Casella. Il celebre esperto di illusionismo, in un momento di dialogo all'interno della casa più spiata d'Italia, ha scelto di fare coming out, rivelando per la prima volta in pubblico di aver avuto relazioni anche con uomini nel corso della sua vita.

Il coming out di Giucas Casella nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, durante la notte appena trascorsa all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, Giucas ha scelto di aprire il suo cuore ai concorrenti che stanno condividendo con lui questa fortunata esperienza.

Giucas ha così fatto coming out, svelando per la prima volta in maniera pubblica, di aver avuto dei rapporti intimi anche con altri uomini. Un dettaglio che, fino a questo momento, Casella non aveva mai confessato in nessuna intervista televisiva concessa sulle reti Rai-Mediaset.

"Sono stato anche con un uomo, è successo sì", ha ammesso Giucas all'interno della casa di Cinecittà ribadendo il fatto che per lui è normalissima questa cosa.

Casella ha ammesso che questo tipo di esperienze le ha avute in collegio aggiungendo che non è che se una persona va con un uomo, vuol dire che è omosessuale.

'Ognuno è libero', sottolinea Giucas

"Ognuno è libero, per me è normalissimo tutto questo, poi ognuno fa la sua strada", ha ammesso Giucas nel corso della serata di ieri all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6.

Giucas, però, ha ammesso che oggi non ci pensa più e che forse se dovesse risuccedere una situazione del genere, direbbe di no.

Sta di fatto che il discorso di Casella all'interno della casa, è stato apprezzato e condiviso dalla maggior parte degli altri inquilini che in quel momento hanno avuto modo di ascoltare la sua confessione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Non c'è niente di male" ed "è normalissimo", sono state le frasi che hanno utilizzato gli altri vipponi di questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, nel momento in cui ascoltavano lo sfogo di Giucas.

Le accuse di razzismo contro Soleil Sorge al GF Vip 6

E, in vista della nuova puntata serale del Grande Fratello Vip 6 in programma questo venerdì 2 ottobre su Canale 5, non si esclude che l'argomento possa essere tirato fuori nel corso della lunga diretta condotta da Signorini.

Tra gli argomenti al centro dell'attenzione per questa nuova puntata, anche il "caso Soleil". L'ex volto di Uomini e donne è stata accusata di essere "razzista" dopo aver pronunciato delle frasi poco carine nei confronti di Ainett Stephens, al punto che gli altri concorrenti vorrebbero dei provvedimenti nei confronti di Soleil.