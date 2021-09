Prosegue l'avventura dei concorrenti all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. A distanza di una settimana sono nate già le prime dinamiche anche se gli inquilini, in queste ultime ore, si sono in parte preoccupati per l'assenza di messaggi aerei da parte dei fan, così come accadeva lo scorso anno. A distanza di dieci giorni dall'inizio della loro edizione, non hanno avuto modo di ricevere ancora nessun aereo al punto che Soleil Sorge ha ipotizzato che questa potesse essere l'edizione più brutta di sempre del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Prime dinamiche e primi scontri nella casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, le avventure dei nuovi inquilini della casa di Cinecittà cominciano a tenere banco sul web e sui social: primo fra tutti lo scontro che c'è stato tra Soleil e il suo ex fidanzato Gianmaria Antinolfi.

I due sono arrivati ai ferri corti dopo che l'ex volto di Uomini e donne ha parlato della loro relazione e, in lacrime, ha parlato di atteggiamenti e comportamenti sbagliati da parte di Gianmaria, che l'hanno portata a chiudere questa storia.

Tra i due c'è stato quindi un acceso diverbio, complice il fatto che Antinolfi non ha gradito per nulla le parole della sua ormai ex fidanzata.

Zero aerei per i concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Ma in queste ultime ore, i concorrenti del GF Vip 6 hanno avuto modo di notare e constatare anche il fatto che fino ad oggi non hanno ricevuto alcun messaggio aereo.

Contrariamente a quanto accadeva nella passata edizione, i fan non si sono ancora mobilitati per far passare un messaggio aereo a sostegno di uno o più concorrenti.

A sottolineare questa cosa è stata una delle tre principessine etiopi, facendo proprio il confronto con la scorsa edizione, quando i messaggi aerei per Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi erano costantemente all'ordine del giorno.

“SIETE L'EDIZIONE PIÙ DI MERD4 DELLA STORIA, CROCCHETTARI”



Mi spezza come si perculano da soli 😭 #GFVIP pic.twitter.com/3SW6NwNpi0 — trashtvstellare (@trashtvstellare) September 22, 2021

Soleil Sorge e il sospetto che sia l'edizione del GF Vip più brutta

"Ma è la prima settimana", ha sottolineato qualcuno ritenendo che sia ancora un po' troppo presto mentre il parere di Soleil Sorge è stato ben diverso.

Seppur con il suo modo di fare ironico e pungente, l'ex volto di Uomini e donne, non ha escluso il fatto che non siano passati ancora aerei perché al momento non sono piaciuti agli spettatori del Grande Fratello Vip, ipotizzando che questa possa essere l'edizione più brutta di sempre del reality show.

E così, provando ad immaginare un possibile messaggio aereo che arriverà nel corso dei prossimi giorni, Soleil Sorge ha detto: "Fate schifo, siete l'edizione più di me... della storia. Crocchettari".

Cosa succederà a questo punto? I fan si mobiliteranno oppure daranno ragione a Soleil? Lo scopriremo nelle prossime settimane.