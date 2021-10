Nella casa del Grande Fratello Vip 6 è tempo di confessioni e in queste ore Gianmaria Antinolfi ha svelato un retroscena legato alla sua vita privata. L'ex fidanzato di Soleil Sorge, parlando con Aldo Montano, Jessica e Manila Nazzaro, ha parlato per la prima volta di una sua ex fidanzata che sarebbe rimasta incinta e dopo aver appreso la notizia sarebbe volata in Argentina. Jessica, raccontando i fatti a Soleil, ha tirato fuori il nome di Belen Rodriguez.

La rivelazione di Gianmaria al GF Vip: 'Una mia ex rimase incinta'

Nel dettaglio all'interno della casa del GF Vip 6, parlando con gli altri concorrenti, Gianmaria Antinolfi ha svelato che una sua ex fidanzata gli confessò di essere rimasta incinta e subito dopo la notizia scelse di partire per l'Argentina.

"Incinta del marito? No, di me. Non era avanti l'aveva appena scoperto" ha svelato Gianmaria raccontando questo retroscena legato alla sua sfera sentimentale e privata.

Gianmaria ha riferito che in quell'occasione ha lasciato libera scelta alla donna se tenere o meno questo bambino che aveva appena scoperto di aspettare da lui, sebbene fosse ancora legalmente sposata.

"Se nasce un bimbo da un'altra persona passi male, quindi scegli tu. Questo le ho detto" ha svelato Gianmaria Antinolfi parlando con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip.

Gianmaria non ha svelato il nome della sua ex

Tuttavia, svelando questo retroscena legato alla sua sfera privata, Gianmaria non ha tirato fuori il nome della sua ex che sarebbe rimasta incinta e mentre stava proseguendo il discorso la regia del reality show Mediaset ha staccato le immagini.

Successivamente Jessica ha raccontato quanto fosse accaduto a Soleil Sorge, ex fidanzata di Gianmaria, forse convinta di poter avere qualche informazione in più su questa vicenda.

Tra i nomi venuti fuori vi è quello di Belen Rodriguez, la showgirl argentina che in passato ha avuto un flirt con Gianmaria, subito dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino.

Jessica tira fuori il nome di Belen dopo la confessione di Gianmaria al GF Vip

I due sono stati insieme per qualche tempo, come testimoniano anche le paparazzate e le copertine che all'epoca uscirono su diverse riviste di cronaca rosa, ed è stata proprio Jessica a tirare fuori il nome di Belen durante il confronto con Soleil, dichiarando che se la showgirl argentina intervenisse in casa per un confronto con Gianmaria, sicuramente non la prenderebbe bene.

"Ha detto delle cose forti. Amore se viene qui Belen lo distrugge" ha sbottato Jessica lasciando intendere che, secondo il suo punto di vista, Gianmaria potesse riferirsi proprio alla showgirl argentina.