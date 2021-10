Sophie Codegoni continua ad essere al centro dell'attenzione. L'ex protagonista di Uomini e donne, attualmente reclusa nella casa del Grande Fratello Vip 6, in questi giorni è tornata a parlare della fine della sua relazione con Matteo Ranieri, rivelando di essere stata lasciata dal ragazzo che aveva conosciuto nel programma di Maria De Filippi. A rincarare la dose ci ha pensato anche il papà di Sophie, il quale sostiene che sua figlia sarebbe stata umiliata da Matteo.

Sophie Codegoni contro il suo ex fidanzato Matteo: la confessione al GF Vip 6

Nel dettaglio, Sophie Codegoni, all'interno della casa di Cinecittà, ha parlato della sua relazione naufragata con Matteo Ranieri.

L'ex tronista ha ammesso di essere stata lasciata dopo meno di un mese: il ragazzo si sarebbe presentato sotto casa sua per dirle che non le piaceva caratterialmente ma neppure esteticamente.

Un duro colpo per Sophie, la quale ha aggiunto che tra lei e il suo ormai ex fidanzato, non ci sarebbe stato mai nessun tipo di approccio fisico.

Intanto, mentre Matteo preferisce restare in silenzio e non ha commentato queste dichiarazioni di Sophie, il padre della ragazza, in una recente intervista, ha confermato la versione dei fatti fornita dalla figlia.

Il papà di Sophie Codegoni sbotta contro Matteo Ranieri

"Non mi piaci neanche fisicamente le ha detto, umiliandola", ha sentenziato il padre di Sophie puntando così il dito contro il suo ex fidanzato.

E poi ancora, l'uomo sostiene che sua figlia abbia sofferto molto dopo essere stata lasciata da Matteo, sebbene sui social i fan credevano che fosse stata lei a lasciare lui.

"La verità era un'altra: era Sophie a soffrire e non lui", ha proseguito il padre della Codegoni, spezzando così una lancia a favore di sua figlia.

In attesa di scoprire come si evolverà questa vicenda e se Matteo Ranieri, prima o poi, varcherà la soglia della porta rossa del GF Vip 6 per avere un confronto diretto con la sua ex fidanzata, in queste ultime giornate Sophie è apparsa sempre più vicina a Gianmaria Antinolfi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nella casa del GF Vip 6, Sophie e Gianmaria sempre più vicini e complici

I due, all'interno della casa, sembrano essere molto complici ed hanno instaurato un buon rapporto che sta facendo sognare i fan del reality show.

La stessa Sophie, nel corso dell'ultima puntata serale del GF Vip 6, ha ammesso che tra di loro vi è sicuramente una forte attrazione fisica dettata dal fatto che si piacciono ma, per il momento, non sembrano essere disposti ad andare oltre.

A rendere più difficile la situazione, anche il fatto che Gianmaria è già fidanzato con Greta, che proprio qualche settimana fa è entrata in casa per vederlo.