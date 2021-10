Durante la nona puntata del GFVip, si è parlato di un presunto quadrato formato da Soleil Sorge, Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi e la sua attuale fidanzata Greta. Incalzate da Alfonso Signorini per un chiarimento, Soleil e Sophie sono state protagoniste di uno scontro. In particolare, l'ex tronista di Uomini e donne ha fatto delle insinuazioni sulla 27enne, legate ad una presunta cena prima del Reality Show.

L'episodio incriminato

Tutto è partito da un video mostrato da Signorini. Nel dettaglio, Sophie ha confidato ad alcune coinquiline della casa più spiata d'Italia che Soleil sarebbe gelosa di lei.

Il motivo? In questi ultimi giorni Codegoni si è avvicinata a Gianmaria. Da quel momento, l'influencer italo-americana avrebbe cominciato a lanciare delle frecciatine all'ex tronista di Uomini e Donne.

Dal canto suo, Sophie sarebbe convinta che Soleil abbia reagito in modo negativo nel non essere più al centro dell'attenzione.

Il confronto-scontro

Nel salotto del GFVip è arrivata la resa dei conti tra Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Mentre il 36enne campano ha preferito restare in silenzio, le due "vippone" si sono scontrate. Nel mezzo della discussione, la 19enne lombarda ha fatto delle insinuazioni sulla coinquilina: "Ricordati bene quello che dici alle cene". In un secondo momento Codegoni ha rivelato quale sarebbe stata la strategia da mettere in atto al reality show da parte di Soleil: "Faccio finta di non conoscere Gianmaria".

Infine, la 19enne ha fatto presente di non essere interessata né al triangolo con Gianmaria né al quadrato.

Dal canto suo la 27enne italo-americana ha sostenuto l'opposto di quanto dichiarato dalla coinquilina. Soleil ha riferito che quella che deve ricordare è Sophie.

Inoltre, ha fatto presente che Codegoni non è capace a giocare al GFVip. Infine, la diretta interessata ha spiegato di essere venuta a conoscenza che Codegoni sparla alle sue spalle.

Il commento del web

Lo scontro tra Soleil e Sophie ha spaccato l'opinione pubblica. Su Twitter, alcuni utenti hanno spezzato una lancia a favore dell'ex tronista.

Un utente ha invitato Sophie a non scendere al livello della 27enne italo-americana. Un altro invece, ha ribadito di non sopportare Soleil, mentre un altro telespettatore ha fatto sapere di non digerire Sorge da quando ha lasciato Luca Onestini al Grande Fratello Vip. Chi invece, si è schierato dalla parte dell'influencer e ha fatto notare che Codegoni si è comportata in modo maleducato. Tra i vari commenti, c'è anche chi ha tirato in ballo Gianmaria Antinolfi e chi ha sostenuto che la lite fosse fondata sul nulla.