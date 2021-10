Non si placano le polemiche sul Grande Fratello Vip 6 e, in queste ore, a finire nell'occhio del ciclone è stata Soleil Sorge. L'ex protagonista di Uomini e donne si è ritrovata al centro di accese discussioni social dopo aver usato delle frasi a dir poco infelici nei confronti di Gianmaria Antinolfi, il suo ex fidanzato.

Espressioni che non sono passate inosservate sul web e sui social, al punto che lo staff che gestisce i social del ragazzo, ha chiesto espressamente che siano presi dei provvedimenti contro l'ex protagonista di Uomini e donne.

La frase infelice di Soleil su Gianmaria accende polemiche

Nel dettaglio, Soleil Sorge stava parlando nella casa del GF Vip di Gianmaria Antinolfi e lo ha definito uno "scarafaggio", e ha aggiunto una serie di particolari che hanno infiammato la discussione social e che hanno portato lo staff dell'imprenditore napoletano ad intervenire duramente.

"Si arrampica come le tarantole quello, come gli scarafaggi, che gli butti l'acido e non muoiono, si rinforzano. Ovviamente sto scherzando", è questa la frase detta da Soleil nella casa del GF Vip rivolta proprio contro Gianmaria Antinolfi.

Immediata la reazione di Davide Silvestri, che in quel momento si trovava lì e che ha subito rimproverato Soleil, facendole presente che non bisogna esagerare.

Lo staff di Gianmaria Antinolfi chiede provvedimenti contro Soleil

Ovviamente tale espressione usata da Soleil ha scatenato non poche polemiche sul web e sui social. In tantissimi si sono scagliati contro la ragazza, al punto da chiedere dei provvedimenti immediati al Grande Fratello Vip.

Contro la frase infelice di Soleil, si è schierato anche lo staff che cura il profilo social di Gianmaria Antinolfi, il quale in queste ore ha pubblicato un duro messaggio sulla ragazza e, anche in questo caso, hanno chiesto alla produzione del reality show di intervenire per prendere dei provvedimenti.

"Il gioco non può essere sporcato da queste parole. Speriamo che il Grande Fratello Vip prenda provvedimenti a prescindere da tutto e tutti", ha scritto lo staff di Gianmaria, che a questo punto si augura che la produzione intervenga al più presto.

Bufera social contro Soleil Sorge al GF Vip 6

Ma cosa succederà a questo punto?

Sembrerebbe proprio che, questa volta, Soleil Sorge abbia esagerata e la sua frase infelice potrebbe non passare inosservata.

Ci saranno dei provvedimenti nel corso della prossima puntata serale del reality show di Canale 5 in programma lunedì 1° novembre 2021?

Alfonso Signorini bacchetterà duramente Soleil per le sue parole contro Gianmaria? Lo scopriremo nel corso della lunga diretta.