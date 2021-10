All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 è tempo di chiarimenti e di riflessioni. In queste ore Manila Nazzaro ha puntato il dito contro una delle dinamiche che si è venuta a creare nel corso delle ultime settimane. Trattasi del triangolo che si è venuto a creare tra Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Durante l'ultima puntata serale del reality show, i tre sono stati al centro del dibattito durante il quale è venuto fuori anche il nome di Fabrizio Corona ma, secondo l'ex Miss Italia, si tratterebbero di "teatrini" concordati prima dell'inizio di questa edizione stessa.

Dubbi sul triangolo tra Soleil-Sophie-Gianmaria al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Sophie e Soleil si sono pesantemente attaccate nel corso dell'ultima puntata serale del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5.

L'ex tronista di Uomini e donne ha accusato Soleil di essersi fatta preparare il discorso da fare nel corso del video di presentazione per questa sesta edizione del reality show Mediaset.

A sua volta, invece, Soleil sostiene che Codegoni si sarebbe fatta preparare il "copione scritto" dal suo amico Fabrizio Corona.

Insomma entrambe si sono accusate di non essere spontanee e, in mezzo a tutta questa vicenda, spicca anche il nome di Gianmaria Antinolfi.

Manila Nazzaro sbotta contro i 'teatrini' di Sophie-Soleil-Gianmaria

L'ex di Soleil, infatti, in queste settimane si è avvicinato molto alla bella Sophie, confermando una certa attrazione che c'è tra di loro. Per Sorge, però, si tratterebbe di una dinamica studiata a tavolino prima ancora di entrare in casa.

Insomma i dubbi e i sospetti su questo Grande Fratello Vip 6 non mancano e, nel corso della serata del 14 ottobre, Manila Nazzaro si è scagliata duramente contro quelli che ha definito i "teatrini" che sono stati portati in scena da Soleil, Sophie e Gianmaria.

"Ma chi ci crede più a questi teatrini? Il pubblico fuori sa bene che è finto", ha sbottato l'ex Miss Italia mettendo così in dubbio la dinamica che si è venuta a creare in queste settimane nella casa più spiata d'Italia.

'Cose inventate e fritte', sbotta Manila al Grande Fratello Vip 6

"Parliamo di cose inventate, fritte e rifritte", ha sentenziato ancora Manila Nazzaro che ha dimostrato chiaramente di non credere a quello che stanno portando in scena nella casa del GF Vip 6.

"Ci vogliono far passare per pazzi? Questi fanno le cose per visibilità", ha proseguito ancora l'ex Miss Italia che ha così smascherato la "sceneggiata" che i tre giovani concorrenti di questa sesta edizione starebbero mettendo in atto per cercare di stare al centro dell'attenzione nelle puntate serali.